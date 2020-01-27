Известный российский актер Михаил Казаков, который сыграл роль Ильи Полежайкина в "Папиных дочках", ошарашил тем, как изменился за последнее время

На фотографиях Михаил уже с короткими волосами. Но главное, что бросается в глаза, это телосложение. Казаков очень сильно похудел, если сравнивать его с тем временем, когда он играл Илью в "Папиных дочках". Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Михаил показывает фотографии с личной жизни, а также другими именитыми российскими звездами. Актер уже успел жениться и завести сына. Также у пары есть дочка, которая появилась у супруги Елены от первого брака.

Известно, что звезда "Папиных дочек" уже давно не появлялся на экранах. Он сыграл свою последнюю роль в 2013 году. Сейчас Михаил является бизнесменом, он открыл в родном городе Тверь магазин одежды.

Ранее мы сообщали, что звезда «Папиных дочек» ошеломила интимным признанием.

Популярная российская актриса и звезда телесериала «Папины дочки» Дарья Мельникова рассказала, что спит сразу с тремя.

«Стандартное утро после праздника. С днём рождения, мужик! Вот уж не думала, что смогу официально любить сразу трёх мужчин и спать с ними в одной кровати», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке видно обнаженного маленького ребенка, который неуверенно делает шаги по цветастому ковру в детской комнате. Голову малыша венчает праздничный колпак.

Сообщалось, что красавица из «Папиных дочек» устроила влажные игры в купальнике.

Российская актриса Мирослава Карпович, которая прославилась после знаменитого сериала «Папины дочки» активно ведет свой блог в Инстаграм.

Там она делится с фолловерами событиями из жизни. Не так давно она рассказывала подписчикам о том, что очень любит плавать. Актриса ходит в бассейн пять раз в неделю, если не на гастролях.

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