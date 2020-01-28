Звезда Голливуда Анджелина Джоли, будучи биссексуалкой, едва не вышла замуж за девушку

Об этом информирует портал Angels in Heaven.

По словам актрисы, однажды она влюбилась в модель Дженни Линн Шимицу, с которой она могла вступить в брак.

Как призналась Анджелина Джоли, это произошло во время съемок драматического фильма "Ложный огонь" (Foxfire) 1996 года выпуска, когда она была биссексуальна.

Анджелина Джоли встречалась с Дженни Линн несколько лет и между ними даже сохранялись отношения, когда у них были другие партнеры. В то время Джоли было двадцать лет, а ее избраннице - 30.

Известно, что отношения между молодыми актрисами начались еще до съемок фильма "Хакеры", во время которых Анджелина познакомилась с Джонни Ли Миллером (который стал ее первым мужем, их брак длился с весны 1996 по февраль 1999 года).

"Я бы, вероятно, вышла замуж за Дженни, если бы не вышла замуж за своего мужа. Я влюбилась в нее в первую секунду, когда я ее увидела", - призналась звезда Голливуда.

Стоит отметить, что Дженни Линн ранее встречалась с Мадонной. Как рассказывала модель, певица могла вызвать ее в любое время дня и ночи из любой точки мира.

Ранее мы рассказывали о том, что Анджелина Джоли раскрыла причину разрыва брака с Брэдом Питтом. Недавно 56-летняя звезда Голливуда получил награду SAG Awards за съемки в фильме «Однажды в...Голливуде».

На сцене Брэд Питт пошутил, что ему было тяжело перевоплотиться в персонажа.

«Давайте будем честны, это был сложный этап моей жизни. Парень, который поднялся так высоко и совсем не ладил со своей женой на протяжении большого отрезка времени», — эмоционально признался актер.

Как оказалось, это заявление очень сильно задело Анджелину Джоли. Актриса пришла в ярость из-за того, что он позволил себе публично высказаться о семейных проблемах.

«Анджелина считает, что сказать о таком на премии — это все равно, что поведать о проблемах в отношениях в комнате, в которой сидят незнакомцы. Ее очень задело такое неуважение», - рассказала в комментарии журналистам подруга актрисы.

Джоли не сомневается, что их брак распался по вине Брэда Питта, ведь он якобы много выпивал и не мог контролировать эмоции.

Напомним, Politeka писала о наиболее ярких образах, в которых актриса Дженнифер Энистон побывала на публике.

Как сообщала Politeka, бывшая жена сделала все, чтобы заполучить Питта обратно: всплыла пикантная правда, "тайно сняла...".

А еще сообщалось, что одна из самых известных голливудских пар встретятся на съемочной площадке: ими будут Брэд Питт и Дженнифер Энистон.