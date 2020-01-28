Стало известно, почему покойный муж Тины Кароль Евгений Огир бросил работу на телеканале М1

Об этом популярная певица рассказала в эфире радиостанции Радіо Люкс, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Тина Кароль не любит рассказывать о своей личной жизни.

Тем более, певица всячески старается обойти стороной разговоры о ее покойном муже Евгении Огире, который ушел из жизни в 2013 году.

Спустя семь лет Тина Кароль решила приоткрыть тайну и рассказала, почему Евгений Огир внезапно бросил работу на популярном телеканале М1.

По ее словам, он оставил работу на телеканале, где он занимал должность исполнительного продюсера, из-за большой любви к ней.

"До знакомства со мной он вообще контролировал украинский шоу-бизнес финансово. Находился в компании музыкального канала M1. Запускал это телевидение. Он был у истоков первой программы. И по нему очень сильно ударило то, что в какой-то момент он был вынужден уйти из компании. Это из-за меня. Поэтому то он действовал не в интересах компании, когда полюбил меня", - откровенно призналась Тина Кароль в эфире радиостанции.

Ранее мы рассказывали о том, что украинская певица Тина Кароль приоткрыла тайну о своих отношениях с Даном Баланом, а также рассказала, как на это реагирует ее сын Вениамин.

Во время интервью со Славой Деминым украинская звезда сделала искреннее признание и заявила, что ее 11-летний сын Вениамин не готов к тому, что его мама может снова выйти замуж.

Кроме того, Тина отметила, что Вениамину не нравится, как бурно реагируют и обсуждают ее отношения с Даном Баланом.

«Когда Веня был на «Рождественской истории» сказал, что ему не понравились шутки: «Они шутят, что ты выходишь замуж за Балана? Зачем ты поддерживаешь эти шутки? Зачем ты поддерживаешь эти праздные разговоры?»» - отметила артистка своим разговором с сыном.

На вопрос ведущего: «почему она поддерживает разговоры о романе с Даном Баланом», певица начала все отрицать и заявила, что никто эти разговоры не поддерживает.

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