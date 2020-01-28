Анна сверкнула похудевшей фигурой во время отдыха с мужем

Недавно прославившаяся украинская певица MARUV, которая любит хвастаться откровенными танцами и удивлять необычным стилем, поделилась с поклонниками новыми кадрами

На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала несколько кадров, заинтриговав поклонников.

В Инстаграм звезды можно найти множество пикантных снимков – откровенных, ярких и самых разных. Артистка довольно часто делиться различными жаркими моментами из своей жизни. Этот раз не стал исключением, сообщает Politeka.

Анна уже неоднократно хвасталась стройной фигурой в соблазнительных бикини в Инстаграм. Похоже, артистка решила принять эстафету от звездных коллег и продолжить пляжную тематику на своей странице.

На этот раз загорать и купаться певица отправилась в Дубаи, где и устроила фотосессию на фоне невероятных пейзажей вместе с супругом. Спустя несколько дней отдыха Анна пополнила ленту Инстаграм целой серией кадров.

В этот раз артистка примерила новый купальник с цветными завязками. Отметим, до этого певица показывала фигуру в серебристом, черном и сплошном купальнике.

До этого же артистка позировала в стильном образе. Для выхода в свет Анна надела черный свитер и короткую кожаную куртку, также на Анне можно заметить джинсовую-мини юбку серого цвета.

Образ она дополнила обычной повязкой с бантом, а главной изюминкой образа стали ботфорты черного цвета на массивной тракторной подошве.

Отметим, что ярко-синие волосы Анны неизменно привлекли к себе внимание. По мнению многих пользователей Инстаграм, артистка будоражит одним лишь видом.

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

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