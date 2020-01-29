Украинские и зарубежные знаменитости активно принимают участие в новом мировом флэшмобе
Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на социальные сети
Суть нового глобального флэшмоба проста. Звезды мирового шоу-бизнеса, крупнейшие компании, и обычные пользователи соцсетей включили воображение и публикуют коллажи из четырех фотографий. Так могли бы выглядить их возможные аватарки в разных социальных сетях.
Долли Партон дала идее жизнь.
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Речь идет об официальном фото для сообщества делового общения LinkedIn, семейном фото для Facebook, необычной фотографией для Instagram и сексуальном снимке для сайта знакомств Tinder.
Автором идеи невольно стала 74-летняя американская кантри-певица Долли Партон. "Попробуйте найти женщину, в которой уживаются они все", - подписала Долли свой коллаж. Вскоре "эпидемия" коллажей начала распространяться по всему миру. Простые пользователи и мировые звезды наперебой постят свои варианты аватарок.
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Не удивительно, что украинские знаменитости подключились к флэшмобу.
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Далее пользователи начали развивать идею и постят в соцсетях коллажи из фоток своих домашних любимцев.
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