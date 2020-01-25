Известная украинская прима-балерина Екатерина Кухар, звезда "Танцев со звездами", показала кадр с выступления

На фото Кухар позирует в балетной пачке. Ее в этот момент поднял на руки партнер по выступлению, одной рукой взяв за верхнюю часть ноги, а второй за талию. Екатерина подняла одну ноги выше головы артиста, а вторую загнула за его тело. Фото получилось очень интересным. Его выполнили в черно-белых тонах. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Искусство - это попытка создать помимо реального мира более человеческий мир ... - Андре Моруа", - подписала фото Кухар.

"4 минуты пыталась понять, где чьи ноги", "Чернобелая поддержка", "Какая вы красивая, волшебная, легкая балеринка!!! Просто дюймовочка, любуемся вами каждый момент! Катенька, вы лучшая!!!", " Это очень красиво!", "спасибо, что Вы есть".

Ранее мы сообщали,. что Кухар в одном купальнике поразила внешностью в обычной жизни.

На фото Кухар позирует в одном купальнике, который закрыт. После этого Екатерина искупалась в воде и вышла из океана. Ее обмотали полотенцами. Балерина решила искупаться в честь Крещения.

Фанаты не смогли оценить снимок, так как он был опубликован в сторис. Также для них не было возможности прокомментировать публикацию.

Сообщалось, что знаменитая пара Екатерина Кухар и Александр Стоянов вместе растят двух маленьких детей. Пара воспитывает сына Тимура и дочку Настю.

Они старались не публиковать снимки малышки, а показывали фото лишь их сына, но совсем недавно у девочки состоялся дебют перед многочисленными поклонниками пары. Впервые Настя появилась с звездной мамой на обложке одного известного журнала.

Вслед за женой милым снимком решился поделиться Александр Стоянов. Снимки были сделаны в рамках фотосессии для журнала. Так, в личном блоге на странице Instagram он показал нежное фото.

Напомним, Кухар из "Танців з зірками" похвасталась своими красотами в прозрачном платье

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