Даша удивила роликом во время отдыха, похваставшись им в Инстаграм

Известная украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева продолжает приятно удивлять поклонников новыми фото и видео, которые выкладывает на своей странице в социальной сети Инстаграм

Как известно, Даша является активным пользователем сети и часто показывает поклонникам множество кадров со своих фотосессий.

Пикантный и часто довольно откровенные снимки вызывают волну эмоций со стороны фанатов, звезда получает множество комментариев в свой адрес, пишет Politeka.

Отметим, что Даша является не только певицей, но и актрисой, а также пробуется в роли ведущей и модели. Выходит это у нее весьма успешно, ведь каждая фотосессия Даши вызывает неизменный бурный восторг среди поклонников.

На странице звезды в Инстаграм Даша также любит показывать себя в естественном виде безо всяких украшений. Не забывает певица также показывать личные кадры,сделанные на отдыхе или же репостить фото, на которых она позирует с подругами. Но больше всего Даша любит острить в комментариях и радовать фанатов шутливыми моментами из жизни.

К примеру, сегодня Астафьева похвасталась своим умением разговаривать с чайками. Веселый ролик певицы собрал множество комментариев в ответ.

Ранее Астафьева предстала перед поклонниками в необычном образе. Девушка позировала в платье с глубоким декольте, которое состоит из шариков черного цвета. Образ она дополнила украшениями в тон, которые состояли из таких же шариков, что и платье.

Волосы Астафьева уложила в стиле художественного беспорядка и выбрала вечерний макияж с акцентом на глазах. Глаза звезда подчеркнула черной подводкой и тушью, а на губы нанесла нежно-розовую помаду.

К сожалению поклонники не смогли оставить свои комментарии для Даши Астафьевой, ведь снимком звезда поделилась в своем Instagram-Stories.

Напомним, Астафьева устроила жаркую прогулку в киевском метро

Как сообщала Politeka, Раздетая Астафьева в блестках показала грудь

Также Politeka писала, что Астафьева едва не совратила мужчину во время танца