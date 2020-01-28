Даша удивила снимком во время отдыха, похваставшись им в Инстаграм

Известная украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева продолжает приятно удивлять поклонников новыми фото и видео, которые выкладывает на своей странице в социальной сети Инстаграм

Как известно, Даша является активным пользователем сети и часто показывает поклонникам множество кадров со своих фотосессий.

Пикантные и часто довольно откровенные снимки вызывают волну эмоций со стороны фанатов, звезда получает множество комментариев в свой адрес, пишет Politeka.

На странице звезды в Инстаграм Даша также любит показывать себя в естественном виде безо всяких украшений. Не забывает певица также показывать личные кадры,сделанные на отдыхе или же репостить фото, на которых она позирует с подругами.

В этот же раз Даша похвасталась шикарным видом, позируя на весьма маленьком и даже детском байке. Вся в черном Даша показала яркий кадр, удивив поклонников не только позой на мотоцикле, но еще и стильными сапогами.

«Знакомьтесь, мой новый друг) Как думаете, сколько лосей?», – отмечает Даша.

Вот что написали пользователи:

«Вспомнился клип *Машина*))))», «Подумал, что старый», «Эрон дон дон?», «Характер)))))», «Даша вы идеальны!», «Ваууу...какие сапоги крутые👍👍👍💖», «Опа байк 🚲 как раз по размеру 👍😁», «Пару🦌 и одна 🐿😆😆😆», «Думаю там 8 карасей 🐟».

Как сообщалось ранее, Даша Астафьева удивила пользователей сети необычным снимком в естественном образе. Девушка кружит голову поклонников своими откровенными снимками и фотосессиями, которые восхищают поклонников. Они неустанно оставляют комплименты под ее снимками, восхваляя ее красоту и восхищаясь фигурой Астафьевой.

К примеру недавно красавица показала новый образ в эфектном красно-черном наряде, который примеряла в поездке по Исландии. Но в то же самое время, звезда не стесняется показывать снимки на которых предстает без макияжа, в повседневной одежде.

Так, Астафьева опубликовала в своем Instagram новый снимок, на котором запечатлена с едва заметным макияжем, создается такое впечатление, что его вовсе нет на лице у певицы.

34-летняя артистка позировала в свитере красного оттенка с глубоким декольте, которое не скрывает идеальных форм певицы. Ее образ дополнили золотые украшения: крупные серьги на ушах и кулончик на шее. Астафьева мягко улыбается и смотрит в экран своего мобильного телефона.

Напомним, Астафьева устроила жаркую прогулку в киевском метро

Как сообщала Politeka, Раздетая Астафьева в блестках показала грудь

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