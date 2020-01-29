Практически весь цвет украинского и не только шоу-биза собрался на одном фото

Тина Кароль с Настей Каменских, а также другими звездами эстрады позировали на камеру в ярких нарядах и в прекрасном расположении духа

Артисты собрались на съемках нового сезона шоу "Голос країни". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram популярного украинского телеведущего Юрия Горбунова.

Так на новом кадре украинские селебретис решили сделать атмосферное сэлфи, пребывая на съемках проекта. На снимке видны звездные судьи "Голоса" Потап и Настя Каменских, Дмитрий Монатик, а также Тина Кароль и Дан Балан, супруга Юрия Катя Осадчая и сам Горбунов разумеется.

Артисты на фото позируют с улыбками, в частности Тина Кароль была самой улыбчивой из всех. Также поклонники проекта отметили в комментариях, что нового сезона очень ждут и уверены, что он будет мега-интересным. А также фолловеров Юрия порадовал внешний вид всех присутсвующих на фото артистов, в частности, они выделили Тину в интересном и несколько откровенном платье и Дана Балана, с которым артистке поклонники уже давно преписывают "роман".

Напомним также, в соцсетях обсуждают фото 35-летней украинской певицы Тины Кароль, на котором она рядом со старшей вдвое артисткой Софией Ротару.

Кадры с двумя певицами, между которыми разница в несколько лет, появились на одной из фан-страничек Кароль в Инстаграм. Так, на первом снимке, Тина обнимает Софу, обе они смотрят, улыбаясь, в объектив. Примечательно, что Кароль без привычной для нее алой помады.

Пользователи сети сравнили артисток и отметили, что они не только похожи внешне, но и с похожей судьбой.

"Красивые, успешные и с похожей судьбой ❤️"

"Тіна ви дуже гарні, і вам пасує така губна помада, а не червона, вибачайте, але це моя особиста думка.😍"

На другом, кадре Кароль уже в привычном образе. Пользователи не смогли не заметить кардинальную разницу во внешности певицы между более ранней фотографией и этой.

Напомним, Кароль взорвала сеть откровенным видом

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