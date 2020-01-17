Известная украинская певица Ани Лорак, которая живет и строит карьеру в России, поделилась показала, как отдыхает в Голливуде

На снимке Лорак позирует в штанах или лосинах, пиджаке ии очках. В руках Каролина держит маленький пакет, а на фоне стоит красная спортивная машина. Интересно, что нижняя часть фото смазана, специально или случайно - неизвестно. Можно заметить, что фотограф обрезал ноги певице на кадре. Но фото получилось очень интересным и привлекательным. Понять, что Лорак в Голливуде, можно по геометке, которую оставила артистка. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить за 20 минут более 20 тысяч лайков и множество комментариев:

"Очень красивая", "Как всегда на 100%", "Красотка. Возвращайтесь поскорее, скучаем", "Красотка, так нравится ваш стиль. Хорошего вам дня", "Голливуд, вы на месте", "Ну что, красивая, поехали кататься", "Шикарная", "Лорак едет за Оскаром. За самое лучшее шоу", "Шикарная, любим вас", "Супер образ, вы прекрасны, Каролина".

Ранее мы сообщали, что Лорак засветилась на отдыхе в небрежном виде.

Знаменитая артистка поделилась необычными кадрами, на которых показала себя в необычном стиле и засветила свой новый спортивный стиль. Так, Каролина опубликовала фото, на котором позирует в свободном, несколько домашнем наряде, спрятав лицо под солнцезащитными очками.

Так, Лорак удалось удивить поклонников снимком, сделанным на прогулке в калифорнийском городе. Сама она позировала в свободной темно-зеленой толстовке и серого цвета джинсах, дополнила певица свой лук такого же цвета удобными кроссовками. Отметим, ранее Лорак уже хвасталась фото из Лос-Анджелеса.

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