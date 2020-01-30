Виталий Козловский порадовал поклонников свежим фото в черной коже

Известный украинский исполнитель Виталий Козловский часто радует публику яркими постами в своем Instagram. Так, певец опубликовал в сети свежее фото, на котором появился в романтичном образе, пишет Рoliteka.net.

Как видно, на новом фото Виталик позирует в черной кожаной куртке-косухе, которую он накинул поверх белой футболки. Он сложил руки одна к другой и смотрит куда-то в сторону, позируя на фоне ворот со скульптурами.

«Музыка тоже пахнет! Чем? Воспоминаниями... Согласны?», – подписал он философски свое фото.

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись обсуждать новое фото артиста, его засыпают комплиментами в комментариях к фото, а некоторые отвечают на его вопрос.

«Прекрасен!», «И эмоциями», «Даааа💞», «Да, воспоминаниями , разных событий в жизни🙂», «Согласна», «согласны на все 100%❤️», «Истина!», «Правда», «Ещё как согласны) 🙌🏻А ещё музыка - это голос души. ☀️💁🏼‍♀️🌈», «Да, нотами и чувствами💕», «Даааа) вот не давно врубила вашу песню "Шекспир " ❤️», «Согласна Воспоминаниями! Чувствами! Мечтами! Иллюзиями! ВЕЧНОСТЬЮ!», «Да, сразу вспоминаешь какие-то моменты в музыке😊», «То случайно не Краков за мужественной спиной?», «Не связывайте музыку с определенными людьми. Они уходят, а музыку вам ещё слушать.», – отметили в комментариях пользователи сети.

Напомним, что экс-невеста Виталия Козловского Рамина Эсхакзай, участница проекта "Холостяк 5", показала себя после травмы в Египте. Знаменитость получила травму на отдыхе в Египте. Теперь ей нужно передвигаться в инвалидной коляске. Также она сообщила, что иногда ее носят на руках.

Мы ранее писали, что пара на самом деле не была счастливой и Рамина почувствовала себя лучше после расставания. Оба готовились к свадьбе и Рамина думала, что все наладится после знаминательного события. Однако постоянные ссоры не дали этому произойти.

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