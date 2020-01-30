Самая молодая в мире миллиардерша Кайли Дженнер, которая заработала свои миллионы долларов на косметике в 21 год, впервые раскрыла подробности первых родов, о которых еще не рассказывала

22-летняя миллиардерша Кайли Дженнер впервые решилась рассказать о проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться во время рождения своей первой дочери Сторми. Оказалось, что модели пришлось рожать раньше запланированного врачами срока.

В больнице Кайли вызывали преждевременные роды, проткнув околоплодный пузырь.

«Я думала, что моя крошка родится 2 февраля, но это произошло раньше. Точнее, это была вынужденная мера. Врачи сделали так, чтобы у меня отошли воды, и уже через 45 минут появилась Сторми», — раскрыла самая молодая миллиардерша.

Основную причину, по которой пришлось вызывать роды, она не уточнила. Однако есть предположение, что у Дженнер, как и у ее сестры Ким, были проблемы с плацентой.

Ведь известно, что во время первой и второй беременности у супруги Канье Уэста Ким Кардашьян произошло глубокое приращение плаценты. Ей пришлось выжимать из себя ребенка намного дольше, чем это может вынести женщина. Она лично говорила, что ее роды были невероятно болезненными. Именно из-за этого врачи запретили Кардашьян в дальнейшем рожать самой.

Напомним, что на прошлой неделе Кайли Дженнер выпустила коллекцию косметики, которая посвящена ее дочери, Сторми. Свою новую коллекцию именной косметики «Сторми» она сделала в цветах дочери: фиолетовом, темно-розовом и ярко-малиновом, то есть, опираясь на природные цвета грозы и урагана, в честь чего назвала свою девочку. Миллиардерша объявила о выходе коллекции портретом с дочкой, на котором Кайли Дженнер позирует топлесс, а ее дочь прислонилась к голой груди матери.

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