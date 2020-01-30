Зарубежные знаменитости впечатлили своей красотой без макияжа

Знаменитости без макияжа фото на западе выкладывают в Инстаграм с таким же задором, как наши со своими сценическими образами или в гримерке у стилиста. Предлагаем подборку зарубежных селебрити, которых застукали папарацци без макияжа на публике. Об этом пишет Politeka.net.

Блогер-миллионник Ким Кардашьян без макияжа всегда вызывает бурю отклика в сети, комментарии под фото красотки просто взрывают инстаграм. Отметим, что после родов она сбросила 30 кг после вторых родов и словно помолодела. После этого не накрашенной Ким Кардашьян даже появлялась на странице модного журнала Vogue.

Кайли Дженнер, напротив, стесняется своей естественности, и появляется на фото в соцсети густо накрашенной тональным кремом, яркой помадой и с нарощеными ресницами. Самая молодая миллиардерша сделала множество пластических операций, и не жалееет ни об одной. Ведь они действительно пошли ей на пользу и принесли не только красоту, но и славу.

Леди Гага без макияжа выглядит совсем иначе, чем мы привыкли ее представлять. В доказательство – фото, на котором она выглядит совсем обычно, а не эпатажно, как всегда.

Еще одна знаменитость без макияжа - Дженнифер Лопес, известная американская актриса, певица, бизнесвуман. Она поражает своей фигурой многих и может заткнуть за пояс 20-летних. Но на лице ее уже проскакивают глубокие морщины, ведь от возраста не убежишь.

40-летняя актриса Анджелина Джоли, которая недавно сильно поправилась, не имеет страниц в соцсетях, но журналисты часто публикуют снимки Джоли без макияжа. Отметим, что звезда кино может заткнуть за пояс любую другую, даже более молодую актрису.

Ее соперница, Дженнифер Энистон, которая снова положила глаз на Брэда Питта, выглядит несколько хуже, чем Джоли. Известно, что она ярая противница пластической хирургии, и поддерживает внешность лишь правильным образом жизни и спортом.

Меган Фокс относится к числу самых красивых женщин нашего времени. И глядя на это фото, понятно, почему.

Напомним, Politeka писала о наиболее ярких образах, в которых актриса Дженнифер Энистон побывала на публике.

Как сообщала Politeka, бывшая жена сделала все, чтобы заполучить Питта обратно: всплыла пикантная правда, "тайно сняла...".

А еще сообщалось, что одна из самых известных голливудских пар встретятся на съемочной площадке: ими будут Брэд Питт и Дженнифер Энистон.