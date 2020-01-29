Грабитель украл у MARUV (Анна Корсун) деньги и украшения на сумму более двух миллионов гривен

О содержимом похищенной сумки известной украинской певицы сообщает «КП в Украине». Как выяснилось, в черной сумке «под крокодила», которую вытащили из машины MARUV в Киеве 11 января, оказались настоящие ценности.

Среди них были 4 тысячи евро, 2 тысячи долларов, 5 тысяч рублей, 2 тысячи албанских леков, 2 тысячи дирхамов (валюта ОАЭ), 200 гривен, а также банковские карточки. Кроме того, у певицы в сумочке были украшения – сережки, перстень с камнем, перстень с мелкими камешками, а также большой перстень, украшенный мелкими бриллиантами. Общая стоимость драгоценностей оценивается в 2 372 754 гривны.

Стоит отметить, что MARUV стала жертвой ограбления 11 января, когда ее машину взломали в центре Киева. Позже преступника удалось найти – им оказался гражданин Грузии, 1979 года рождения, которого полиция поместила под стражу.

Как мы писали ранее, после того, как в центре Киева в субботу, 11 января, у нее украли все документы из машины, можно говорить о повторяющемся ненастье, которое преследует знаменитость.

На улице Богдана Хмельницкого 42, из машины вытащили сумку с документами и новогодними подарками, о чем она сообщила в историях на своей странице в Инстаграм. Ещё не прошло суток с момента кражи. Как показывает практика, если в течении 24 часов вора не ловят, потом его найти гораздо сложнее.

Важно отметить, что до этого, известную певицу, два раза обворовывали в аэропорту при посадке на самолёт МАУ. По ее словам, багаж взламывали и воровали оттуда личные вещи. Тогда Марув резко высказалась об авикомпании.

Тогда на ее чемоданах кусачками перекусили замки, а на одном из чемоданов замки вообще вырвали, при том, что она летела бизнес-классом.

Первый раз, кражи произошли с Корсун еще 31 марта прошлого года. Тогда в аэропорту из Тель-Авива у нее из чемодана вытащили бижутерию.

Напомним, проклятие MARUV действует: певица лишилась самого ценного, роковые подробности.

Как сообщала Politeka, MARUV в одной пижаме похвасталась развлечениями на отдыхе.

Также Politeka писала, что MARUV удивила пылкими поцелуями с мужем посреди бассейна.