Экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина (Molly) имеет фан-страничку в Инстаграм, где публикуют ее горячие снимки

На одном из фото Оля предстала в наряде в сеточкой, пишет Politeka.net. Розовый топик со значком "Nike" обтянул пышные прелести Серябкиной. Тонкая талия и стальной пресс - выглядят очень привлекательно. Сверху топа была натянута крупная сетка, которая сделала образ более горячим.

Также на звезде были черная мини-юбка с колготками.

Артистка стояла глядя в камеру, положив руки на талию. Ее образ завершали украшения и макияж с акцентом на глаза.

Позади Оли видна решетка, похожая на ворота.

"Некоторые люди с гордостью заявляют, что читают вас, как открытую книгу. И не замечают, что держат эту книгу вверх тормашками", - написано в посте.

За девять часов пост собрал более 1500 лайков и много комментариев.

"Это точно", "Не быкуй если не идут дела", "У Оли нормальные тормашки😍", "Или не открыв глаза", "Юная", "Есть книги содержащие тайны,и порой чтоб прочитать её,достаточно перевернуть вверх тормашками.😁", "Абсолютно красива", "Или просто просматривают - картинки , а вникнуть в суть не - заморачиваются :)", "У некоторых на лбу написано, что читать в них нечего...", "А как ещё читать "Кама Сутру"?", "Спортсменка, комсомолка и просто хорошая девушка👏👏👏😍😍😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Оля Серябкина позировала в бассейне в одних трусиках и просвечивающей белой рубахе.

Кадр получился очень атмосферным, некоторые из поклонников звезды назвали ее на этом фото "богиней", "соблазнительной крошкой" и отметили, что, цитируем: "Влажно, детка".

Отметим, светлая мокрая одежда подчеркнула объемную грудь артистки, а тусклый свет - придал кадру особого шарма.

Ранее мы писали, что бывшая солистка "Серебро" порадовала поклонников ярким фото.

На красотке макияж с акцентом на красные губы, глаза подведены черным с обильным выделением нижних ресниц. Точеный носик, пухлые губы и идеальные брови - смотрятся на фото невероятно.

Образ Оли завершили модные украшения: массивная цепочка и серьги.

Напомним, популярная певица дерзко сверкнула пышным бюстом на камеру.

Как сообщала Politeka, красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание.

Также Politeka писала, что экс-солистка SEREBRO засветила все в одном белье.