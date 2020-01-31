Не так давно певица украинского происхождения Наташа Королева опубликовала фото, которое повергло в шок некоторых ее фанатов

На снимке красотка предстала с пером павлина в руках, которое закрыло пол ее лица, пишет Politeka.net.

46-летняя артистка была, как говорится, при полном параде - яркий макияж с акцентом на глаза, неброская помада на губах, которая подчеркнула пухлые губы. На лице певицы - ни одной морщинки, что вызвало подозрения в применении на снимке фотошопа.

Пользователи сети не только стали обвинять звезду в применении программ, но в прибегании к "уколам красоты", а также в пользовании услуг пластических хирургов.

"Вообще на себя не похожа после пластики! Чужое лицо", "Наташа ваша натуральная красота лучше...", "Наташа, брось ты эти перья, умойся, ты естественная лучше", "Фотошоп шикарный. Наташа и так всегда умничка", - написали пользователи сети.

Косметолог Оксана Овсепян решила также прокомментировать образ знаменитости. Так, по словам эксперта, Королева выглядит ухоженно, но не сможет привлечь внимание молодых мужчин.

Овсепян заявила, что хоть вживую она и не видела Наталью, но на фото та выглядит не лучшим образом, так сказать, "на любителя", пишет сайт Дни.ру. Косметолог предполагает, что мужчины возрастом около 30 не смотрят на Наталью, а скорее публика той - тем кому 40-45.

Оксана сообщила, что уважает Королеву за ее стремление к красоте. Егор Солнцев, которому косметолог давала интервью, также отметил - артистка источает хорошую энергетику.

Напомним, Наташу Королеву раскритиковали в сети за попытку похвастаться песнями, которые ей написал бывший муж.

В сети артистка спросила у своих поклонников, какая им больше всего нравится песня из ее творчества в 90-х. Однако те поспешили напомнить ей, кому на самом деле должна принадлежать истинная слава.

«А вот не стало рядом Николаева, и песен нет, Наташа», «Наташа, здравствуйте! Очень люблю все Ваши песни, которые для Вас писал Игорь Николаев, но моя самая любимая это "Синие лебеди"! А в новой обработке вообще супер стала», - написали пользователи сети.

Напомним, Наташа Королева жестко поплатилась за любовь к Путину: «Фу, как вы…», скандальные подробности.