Российскую певицу Наташу Королеву раскритиковали в сети за попытку похвастаться песнями, которые ей написал бывший муж

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, певица спрашивает у своих поклонников, какая им больше всего нравится песня из ее творчества в 90-х. Однако те поспешили напомнить ей, кому на самом деле должна принадлежать истинная слава.

«А вот не стало рядом Николаева, и песен нет, Наташа», «А почему на твоих песнях. На песнях Игоря Николаева!!!! Но тебе с ним повезло. В твоем исполнении. Но песни не твои, а Игоря», «Наташа, здравствуйте! Очень люблю все Ваши песни, которые для Вас писал Игорь Николаев, но моя самая любимая это "Синие лебеди"! А в новой обработке вообще супер стала», «Так то, если что, песни Николаева», - пишут они.

До этого российская певица с украинскими корнями Наташа Королева пококетничала на камеру, поздравив фанатов с Крещением.

Звезда российской эстрады и супруга известного танцора Тарзана Наталья Королева решила разместить снимок, который демонстрирует всю ее красоту.

Кроме того, артистка таким способом поздравила своих поклонников с религиозным праздником Крещением, который православные отмечают 19 янвая.

На фото Наташа Королева певица запечатлена в прозрачно-голубой воде. Она склонилась над красивым белым цветком. Для этого она создала соответствующий образ. Артистка выбрала простое белое платье, а также серьги-кольца украшенные жемчужинами. Ярким акцентом снимка является красный маникюр певицы и легкий нюдовый макияж

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