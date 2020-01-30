Российская певица Любовь Успенская рассказала, в каком состоянии пребывает ее дочь после аварии.

Об этом артистка рассказала в комментарии российским СМИ. Как призналась Успенская, она сделала все, что могла, чтобы закрыть свою 30-летнюю дочь Татьяну Плаксину от общества, которое не всегда доброе. Но эти попытки были безуспешными.

«Я старалась сделать все, что может сделать любящий человек, но я не всесильна», - отметила Успенская.

По словам артистки, она не в силах остановить те потоки грязи, которые льются на ее дочь в СМИ и в обществе. Успенская заявила, что скажет правду, чтобы перекрыть эти потоки лжи.

«Татьяна действительно пострадала в аварии год назад. И да, ее душевное состояние пошатнулось. Психологически она не справляется самостоятельно с болезнью», - призналась артистка.

Как известно, девушка попала в аварию осенью 2018 года. По официальным данным она упала с велосипеда, в результате чего повредила челюсть. После нескольких хирургических вмешательств у нее диагностировали заражение крови. После перенесенных травм девушка впала в депрессию. Так как Плаксина сменяла клинику за клиникой, в СМИ появились слухи, что на самом деле не было никакой аварии, а девушка просто пристрастилась к наркотикам, в результате чего у нее начались проблемы с психикой. Именно из-за этих слухов Успенская и обратилась к людям.

«Я прошу вас если не помочь, то прекратить рушить жизнь и здоровье моей дочери», - взмолилась артистка.

Кстати, Любовь Успенская недавно заявила, что вполне может выйти замуж за Филиппа Киркорова.

«Мы друзья, может, еще даже и поженимся. А чего тушеваться? Он же любит талантливых. Так что я не против», - заявила певица.

Интересно, что Успенская старше Киркорова более чем на 10 лет, да и вообще состоит в браке с актером Александром Плаксиным.

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