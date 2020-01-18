Російська співачка Любов Успенська, яку з деяких пір прозвали коханкою Філіпа Кіркорова, опублікувала нове скандальне відео

Зірка розмістила кадри, на яких нібито знято випуск передачі "Прямий ефір" Андрія Малахова, пише Рoliteka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах можна помітити співачку Глюкозу, артистів Стаса П'єху і Тимура Батрутдінова, зазначеного Андрія Малахова та інших зірок російського шоу-бізнесу.

У відео присутні відверті сцени з оголеними дівчатами, а також заняття любов'ю.

В кінці з'являється Любов Успенська з каністрою бензину.

"Дорогі друзі! Я давно обіцяла порадувати вас чимось цікавим і особливим❤️🔥 Хочу поділитися з вами тизером мого нового кліпу, який зовсім скоро ви зможете побачити ☄️☄️☄️", - написала Успенська.

За 16 годин пост артистки зібрав майже 60 тисяч лайків та багато коментарів.

"Ого щось буде смачне 🔥☝️💪🏿💫❤️", " Бомба, чекаю", "Я думала, що Малахов знову офігів! Але кліп-це щось! Ви просто вогонь! Захоплена!", "Якась неймовірна ржака 🤪🤪👍😆топ❤️", "Чоботи , вже просто віджили своє !!! Потрібно поміняти образ!", "Скажіть гарячооооо🔥🔥🔥 гарячоооо🔥🔥🔥", "Спали їх всіх на хрін", "якось не клеїться, Ви і цей бруд... 👎", "Ця розпуста на телебаченні вже набридла, і це називається богема. 😳😠", "Хоч одна знайшлася людина, яка тверезо мислить. Спасибі Вам! Це дійсно жахливо", "Сподіваюся, після цього закриють Малахова і його контору!", "Це пампушка, гармата, вишка!!⚡️🌪🔥", "Боже, який жах 😁😅я вже подумав, що це черговий випуск Андрія 😂", "Маячня якась", "Все більше і більше скочуєтеся до вульгарності. Шкода!", "Круто🦾🦾🦾", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Любов Успенська днями повідомила, що не проти вийти заміж за 52-річного співака Філіпа Кіркорова. Співачка відкрила свій бар-караоке, склавши артистові конкуренцію, після цього обидва посварилися.

Пізніше Кіркоров захотів помиритися і подарував Успенській сукню з милою запискою. Серце Любові відтануло і вона зізналася, що обидва "може ще і одружаться".

Нагадаємо, Кіркоров налякав кардинальною зміною іміджу, таким його ще не бачили: "Фантомас розбушувався".

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