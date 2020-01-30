Известная украинская певица Слава Каминская, солистка группы "НеАнгелы", рассказала об уходе из группы и маньяке, который ее преследует

Слава Каминская и партнер по группе Виктория Смеюха во время общения на программе «Ранок з Україною», который показывает телеканал "Украина", рассказали, готовы ли они начать сольные карьеры. Слава и Виктория уже более 10 лет вместе выступают в "НеАнгелах", но рано или поздно в женских коллективах начинается конкуренция. Об этом пишет Politeka.

«Конкуренция есть в любом женском коллективе. Но независимо от этого, мы тринадцать лет вместе, потому что у кого-то из нас железные нервы – возможно, у Вики, а может и у... », - сказала Слава. Вика, в свою очередь, заявила, что в группе себя чувствует полноценной и наполненной.

Известно, что Каминская несколько лет назад выпустила сольную песню. Певица уверена, что если солистки решат бросить группу, то ее музыка найдет своего слушателя:

«Мне есть что рассказать, у меня есть своя аудитория. Мне кажется, мы друг друга понимаем».

Виктория также уверена, что у нее все получится:

«Я в себя верю. И конечно же, мне не страшно все это будет делать, нужно будет просто решиться».

Пока Слава и Вика не собираются уходить из группы. Хотя СМИ и пишут, что девушки не дружат. При этом Каминская отметила, что Смеюха ее не поддерживает в некоторых сложных вопросах. Ведь ее несколько месяцев преследует маньяк, который уверен, что он с ней уже 9 лет вместе.

«Вот у нас был тур, он ездил по всем концертам, вел себя неадекватно. Его выводили из зала, причем я не понимаю, почему правоохранительные органы не занимаются этим вопросом», – говорит артистка.

Виктория не видит в этом проблемы несмотря на то, что Славу постоянно преследует он возле дома, на концертах и создает новые странички в социальных сетях, чтобы с ней поговорить. Смеюха непоколебима в своем мнении.

«Я с этим человеком, с которым Слава сейчас борется, общалась. Это произошло случайно – я была на гастролях, и он подошел, спросил, можно ли просто посидеть со мной рядом. Я ответила – конечно. Если ты отвечаешь ему агрессией и переходишь на негатив, понятно, что он вступает в полемику и начинает с тобой в чем-то воевать», - заключила Виктория.

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