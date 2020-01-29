Известная украинская певица Слава Каминская, солистка группы "НеАнгелы" показала два разных глаза крупным планом

На кадрах Слава позирует в полосатой футболке. Она показала именно лицо, чтобы можно было рассмотреть глаза. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"У нас голосование с Лаурой, какой гла лучше? Черный или Мамин", - сказала Слава на камеру.

"Черный", - ответила Лаура.

"А ну иди сюда, поднимись, покажи, что у тебя на лице? Красная помада", - заключила Каминская, показывая малышку с накрашенными губами.

Ранее мы сообщали, что Каминская задрала ноги в латексном костюме, удивив жаркой позой.

В этот раз на своей странице Слава решила удивить яркими фото в новом образе. Похоже, после возвращения из отпуска звезда решила заняться собой и продемонстрировала фигуру в необычном спортивном костюме.

Артистка отметила, что долгое время не могла себя заставить пойти в зал и вообще заняться спортом. Но ее мотивацией стал новый костюм, в котором она сфотографировалась. При этом сама певица пошутила, что в спортзал не ходила. Но костюм сразу же примерила.

Поклонники были рады увидеть искренний и позитивный пост звезды, а также написали множество комментариев под постом.

Сообщалось, что Каминская располнела из-за болезни, роскошную красавицу не узнать.

Каминская на кадрах показывает себя крупным планом в розовой толстовке и с распущенными волосами. При этом Слава пожаловалась, что кашляет, набирает вес и сидит дома. Но пообещала пойти в спортзал уже на следующей неделе.

"Сижу дома, отрастила щеки, кашляю как собака, жалуюсь. Уже даже не втягиваются. То случай, когда ты сидишь и жрешь постоянно. Но я со следующей недели иду в зал. Вот увидите. Вот тут как-то будка в экран не влезет", - рассказала Каминская.

Напомним, Каминская в домашнем виде удивила изменившимся лицом после болезни

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