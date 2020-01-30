Известная украинская певица MARUV показала новый образ в черном платье из рваной сеточки

В этот раз певица позировала ночью на фоне живой стены. Певица выбрала для фото платье из сеточки, которое вдобавок еще было и порвано. Под ним можно легко рассмотреть черное белье артистки. По зелени вокруг MARUV можно предположить,. что девушка делала фотосессию не в Украине, а на отдыхе, куда она отправилась не так давно со своим супругом. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить более 18 тысяч лайков, а также оставили множество хвалебным комментариев, не стесняясь в выражениях своих эмоций. Некоторые даже посчитали, что певица тут "Богиня" и "Клеопатра".

Ранее мы сообщали, что 27-летняя украинская певица Анна Корсун, которую все знают как MARUV, решила поставить запоминающуюся точку в своем отдыхе на тропическом курорте.

красотка поделилась жарким кадром в "сториз" в Инстаграм, на котором предстала в купальнике желтого оттенка с "леопардовыми пятнами". Голубоволосая девушка позировала рядом со стеной джунглей, она повернулась к объективу спиной и выгнулась в соблазнительной позе.

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Анна MARUV Корсун поделилась кадрами с отдыха.

На первом фото Анна позирует рядом со своим мужем Александром, директором MARUV. Она позирует в закрытом купальнике на веревочках и шляпе. Корсун только обвязал шею белой футболкой, скорее всего, другой одежды не видно.

На втором фото Анна уже показывает себя в бассейне, где она сидит на краю. На третьем кадре MARUV показывает, как погружается в воду и при этом выставила пятую точку крупным планом. Благодаря снимку можно оценить формы девушки.

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