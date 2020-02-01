Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева продолжает удивлять яркими и позитивными образами, показывая снимки в Инстаграм

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда опубликовала кадры, на которых она позирует в привычном для себя пикантном виде, пишет Politeka.

В этот раз на фан-странице звезды появилась серия кадров из стильной фотосессии, на котой Надя показала себя в изящном бирюзовом наряде рядом с Позитивом в костюме. В подписи можно заметить надпись «Исключительно для шипперов пары».

К слову, поклонники довольно часто бурно реагируют на жаркие кадры коллег. Многие годы работы вместе лишь укрепили желание фанатов видеть Надю и Алексея в качестве пары. Однако, звезды уже давно обзавелись семьями и счастливо дружат между собой.

Некоторое время назад Надя пояснила, что они с Позитивом слишком разные личности и понадобилось четыре года, чтобы привыкнуть к особенностям каждого.

"Когда мы начинали проект, думали только о карьере. У каждого из нас были отношения, а в-третьих, мы совершенно разные с Позитивом. Сейчас, конечно, мы уже научились мириться со всеми штуками друг друга, но тогда... Нам понадобилось года 4, чтобы смириться с нашими особенностями, полюбить друг друга как партнеров", – поделилась Надя Дорофеева.

До этого певица также показала необычное фото, которым немало взбудоражила сеть. На представленном кадре Надя появилась в одном лишь тоненьком купальнике ярко-розового оттенка.

Так, Надя порадовала поклонников новыми кадрами с отдыха. На новом фото звезда показала, как она позирует на пляже на фоне пальмы в ярком розовом купальнике с высокими вырезами. Такой дизайн купальника подчеркивает упругую пятую точку Нади и ее длинные стройные ноги.

«Я пока ещё с утра делаю зарядку. И до сих пор питаюсь #почтиправильно. А вы на отдыхе расслабляетесь по полной или держитесь, типа там спортик, пп и фреши?», — написала Дорофеева под новым постом, заинтриговав поклонников. По мнению многих пользователей, Надя сильно похудела и выглядит уставшей.

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