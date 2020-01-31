Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала новое фото с отдыха

На фото Леся позирует в желтом коротком платье с открытым одним плечом. При этом оно оказалось мокрым, как и сама Никитюк, которая стоит в воде. Белья, как можно заметить, на телеведущей не оказалось. Зато можно увидеть не только формы Леси, но и кое-что другое, выпирающее из платья. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Хотелось бы написать, что это моя круизная коллекция, которая скоро завоюет мир. О, уже написала", - сказала Никитюк.

"Женщина, у вас что-то торчит", "Куда ты мужчины смотря. Он, какая красота", "Леся, как в таком купальнике купаться", "Просто богиня", "Цвет платья тебе идет, но грудь не должна быть видной", "Леся, это такой купальник трендовый новый ?)", "Красивые глаза", "Это просто взрыв мозга", "Очень красиво", "Красивый горизонт".

Ранее мы сообщали, что Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями.

Артистка позировала в коротеньком мини-топе белого цвета, а также дополнила наряд тонкими черными брюками. В руках Леся держала небольшую сумочку с ярким принтом, а также распустила волосы.

«Ужин у костра. Решили сменить обстановочка и сходить вечером на ужин в один из ресторанов А ля Карт", - написала Леся.

Сообщалось, что Никитюк удивила необычным видом в сером платье.

В этот раз Леся порадовала новыми снимками в Инстаграм. Недавно знаменитость похвасталась долгожданным отдыхом в Абу-Даби, куда отправилась фактически сразу после снежного Буковеля.

Так, артистка показала, как радушно их с подругой встретила сеть популярных отелей, угостив экзотическими фруктами, местными вкусностями. После Никитюк представила шикарный образ дня, засветив новое платье серого цвета с пикантным декольте.

Напомним, Никитюк осталась в одном коротеньком топе ради пикантных кадров

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