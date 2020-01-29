Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями

Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала серию фото, сделанных во время развлечений на отдыхе, пишет Politeka.

В этот раз Леся порадовала новыми снимками в Инстаграм. Недавно знаменитость похвасталась долгожданным отдыхом в Абу-Даби, куда отправилась фактически сразу после снежного Буковеля.

Так, артистка показала, как радушно их с подругой встретила сеть популярных отелей, угостив экзотическими фруктами, местными вкусностями. После Никитюк представила сканадальный снимок с подругой, засветив огромный якобы "беременный" живот. Хотя на самом деле, по словам Леси, они просто объелись.

«Не повезло с фигурой, повезло с подругой 😂! Отмечай подругу которую вечно пучит😁 @liya_li__ #ледиЖир #леся #нескучно», – написала Никитюк.

Пользователи тут же ответили:

«Сучьки 🔥🔥🔥», «Ахах) класс, обожаю тебя.❤️», «Вы как будто беременны😂😂», «Такі класні😍😍😍😍», «Правильно, зимой надо наедать запасы жиров)», «Чувствую, как завтра уже вся лента будет забита словами про беременность Леси Никитюк))».

До этого вместе с подругой артистка также с удовольствием продемонстрировала вкусности во время их прогулки. При этом девушки выглядели очень довольными и счастливыми. Отметим, телеведущая не упускает возможности и постоянно публикует снимки и видео с отдыха, а пользователи сети постоянно радуются новым снимками, засыпая телеведущую множеством комплиментов.

К слову, до этого звездная телеведущая показала, как отправилась в украинские Карпаты, и покоряла горнолыжный курорт Буковель. На новых фото, которые показала Леся, она появилась в естественном виде и похваставшись вкусной трапезой.

Причем не одной, а целой серией. Леся решила рассказать о еде, которая ей так понравилась на отдыхе.

Напомним, Никитюк без штанов потрясла своим главным достоинством на камеру.

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