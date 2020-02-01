Артистки не всегда были примером для подражания с точки зрения спортивной фигуры

Известные украинские артистки, местами, удивляли внешним видом – не всегда идеал, как считают многие украинцы, женственности Тина Кароль имела такие точеные изгибы, какие мы видим сейчас, как и Наталья Могилевская – ранее вряд ли могла бы прихвастнуть стройными подкачанными ножками…

А стройная красавица-украинка Настя Каменских и вовсе была в немаленьким животиком да и ноги артистки ранее не выглядели такими «тоненькими». Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации в соцсетях и архивные кадры украинских знаменитостей, которые есть в открытом доступе.

Некогда победительница «Танців з зірками» Наталья Могилевская в молодости была тощей, но с возрастом – стала поправляться, в одно время артистка носила только широкие балахоны и ее лицо было куда круглее того, что сейчас видет зритель на ее концертах и телезритель в различных шоу и программах.

Роковая темноволосая красотка Настя Каменских, которая в прошлом году вышла замуж за своего звездного экс-напарника по дуэту, и вовсе была «пышкой». У певицы был целый «спасательный круг» на талии, как шутят в сети, но благодаря усердным тренировкам звезда пришла к тому внешнему виду, который сейчас просто завораживает множество мужчин по всему миру и вызывает зависть у неменьшей части представительниц женского пола.

Сладкоголосая же Тина Кароль, которая в своей жизни пережила немало потрясений и личных трагедий, все же смогла прийти в свою идеальную форму. Артистка, рост которой 1 метр 68 см – если верить данным в сети – сейчас выглядит миниатюрной стройной блондинкой, но в юности Таня Либерман (настоящее имя исполнительницы) была «щекастенькой» и полноватой девушкой.

Напомним, что ранее Тина Кароль дала интервью в спецшоу "Слава+" прямо перед собственным днем рождения, которое будет 25 января. На кадрах видно, как Тина позировала с изящным макияжем на лице и в черном мини-платье.

Отметим, что несколькими днями ранее певица попала в скандал из-за своего выступления. Посреди концерта Тины Кароль зрители начали выходить из зала из-за ее русскоязычных песен.

Напомним также, про то, что певица призналась, как они вместе с 11-летним сыном Вениамином пережили самые страшные моменты в жизни. Тина Кароль поделилась своими переживаниями в интервью "СЛАВА +". В 2013 году Тина потеряла мужа, продюсера Евгения Огира, а ее сын – отца. На 33-м году жизни Огир умер из-за рака желудка. Тина призналась, что маленький сын помнит папу, хотя и был в то время еще совсем малышом.

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