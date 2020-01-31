Украинский певец Виктор Павлик решил жениться на своей молодой пассии Екатерине Репяховой, но перед свадьбой девушка рассказала о личных переживаниях в этой связи

На новом опубликованном Екатериной фото, она позирует в достаточно скромном наряде - короткой "кожанке", длинной юбке и темной блузке, похоже, что на пуговицах. Девушка задумчиво смотрит в сторону и подписала свой пост рассуждениями о том, что люди очень обращают внимание на их с Виктором разницу в возрасте - более 20 лет:

«Немного откровенных мыслей. Последние три дня у нас с ВП были кассовые концерты в киевской области. Я стала замечать, что люди реагируют на меня все более эмоционально…», - продолжительно подписала свой пост Екатерина.

Екатерина продолжила свою мысль о том, что много посторонних людей норовят "сунуть свой нос в чужие дела". Фолловеры девушки в свое время популярного артиста поддержали ее и написали, что такие люди будут всегда - не стоит на них обращать свое внимание. Кто-то отметил, что Екатерина хорошо выглядит, в целом, комментариев под фото не много:

«Такая милая😍😍😍»

«Сколько таких людей, которые суют свой нос. К сожалению, от них не избавиться»

«Красотка»

Напомним, ранее на новых опубликованных кадрах со сториз, Екатерина раздетая, вероятно, в полотенце, измазывает свое тело какой-то непонятной белой воздушной «субстанцией»:

«Такой себе лосьон для тела)))», - подписала кадры Екатерина. Вероятно, девушка приобрела какое-то уходовое средство, но разочаровалась в его качестве.

Ранее, в эфире телепередачи «Светская жизнь» Виктор Павлик заявил:

"Еще непонятно когда, то ли в мае, то ли в июне. Где-то Катя там на звездах гадает и рассчитывает. Она очень хочет эту свадьбу".

Он отметил, что 2020 год будет високосным, и суеверные люди считают, что для брака это не лучший период, однако сам Павлик не верит в дурные знамения.

"Мы в это не верим, наоборот, 2020 - очень крутая цифра".

Кроме того, он не стал скрывать, что давно знаком со своей тещей, которая старше его всего на 4 года. Оказалось, ее мнение о разнице в возрасте будущих супругов не волнует.

"Мне не очень интересно, как ее мама отреагировала на нашу разницу в возрасте. Главное, что мы с Катей любим друг друга, - утверждает Виктор.

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