Известная украинская певица Слава Каминская показала новый образ в коротком ролике
Слава в этот раз показалась в футболке. Она положила голову в мойку для мытья волос, которую можно встретить в салонах красоты. Каминская показала крупным планом свой макияж, но больше всего фанатов заинтересовали волосы певицы, так как это были не ее, а парик. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
Видео за несколько часов просмотрели более 100 тысяч раз. Фанаты успели оставить несколько под роликом:
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"Как тебе хорошо, невероятная!", "Как вам идет", "Как вам идёт ! Очень круто", "Я сразу подумала что это Лорак", "Видно же, что парик", "Преображения в лучшую сторону", "Очень красивый цвет! Вам идет!", "Отлично, Слава".
Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Слава Каминская, солистка группы "НеАнгелы", рассказала об уходе из группы и маньяке, который ее преследует.
Слава Каминская и партнер по группе Виктория Смеюха во время общения на программе «Ранок з Україною», который показывает телеканал "Украина", рассказали, готовы ли они начать сольные карьеры. Слава и Виктория уже более 10 лет вместе выступают в "НеАнгелах", но рано или поздно в женских коллективах начинается конкуренция.
Сообщалось, что Каминская показала себя в компании самого дорого мужчины.
На показанном кадре Слава позировала вместе с отцом, чем немало удивила сеть.
Вот что написали пользователи по поводу увиденного:
«Согласен ! Безумно быстро летит время!!! Мне только позавчера было 22 !!!», «Невероятно быстро...», «А сколько отцу лет?», «Вспомнил песню детства. Бабушка рядушком с дедушкой столько лет столько лет вместе. 😊», «Я думала, что Слава похожа на маму , но я ошибалась....на папу ❤️», «❤ Красивые ❤», «Как Лаура похожа на дедушку...😍», «Заботливая дочь отца в Добробут привела!!! Вы молодец!!! 💙».
Напомним, растрепанная Каминская из НеАнгелов сверкнула оголенным телом в трусиках
А еще Politeka писала, что Каминская ошарашила внешним видом после болезни, кадры впечатляют
Также Politeka сообщала, что Каминская задрала ноги в латексном костюме, удивив жаркой позой