Андрей Разин сообщил о гибели дочери своего крестного отца

Известный российский продюсер и лидер группы «Ласковый май» на своей странице в Инстаграм рассказал о трагедии в семье своего крестного отца – бывшего руководителя ГБУ Финансово-хозяйственного управления мэрии Москвы Геннадия Темникова. Как выяснилось, его дочь Валентина погибла в Польше.

«Красавица, чемпионка по конному спорту, умница. Но, к сожалению, судьба её забрала», - написал Разин, добавив, что смерть девушки была трагической.

Он рассказал о том, что Валентина дружила с его ныне покойным сыном Сашей, который скоропостижно скончался во время прогулки на улице в центре Москвы в 2017 году. Разин сообщил, что теперь девушка будет лежать с его сыном рядом на Троекуровском кладбище.

«Она очень дружила с моим сыном Сашей, была на его похоронах, очень переживала по этому поводу. Теперь она будет рядом с ним», - написал продюсер.

Он добавил, что похороны пройдут 2 февраля в 11:00, и призвал всех, кто знал Валентину, прийти чтобы с ней проститься.

«Валя была лучшей из лучших. Царствие ей Небесное», - подытожил Разин.

До этого мы писали о том, что Андрей Разин рассказал, как проклятие забирает участников «золотого состава» «Ласкового мая».

По словам Разина, из девяти человек в живых осталось лишь четверо человек. Остальные участники «золотого состава» ушли из жизни при странных обстоятельствах, поэтому другие музыканты всерьез рассуждают о проклятии.

«Миша Сухомлинов был застрелен. Игорь Игошин, который был на ударных, полез в форточку за рыбой, висевшей в пакете за окном. Однако, оторвалась рама и он упал с 5 этажа. Один из солистов Юра Губов погиб в ДТП», — рассказал Разин.

«Про Мишу Сухомлинова.. Его застрелил неадекватный фанат, который хотел убить Шатунова, но по итогу промахнулся. Парень несколько раз проходил кастинг в группу, из-за чего и свихнулся. Он писал письма с угрозами, но никто их не воспринимал всерьез до смерти Миши. Уже после похорон мы получили новую записку, что Шатунов умрет на глазах у всех, и решили приостановить деятельность группы на 10 лет. Убийцу поймали и поместили в клинику», — подытожил Разин.

Напомним, продюсер «Ласкового мая» рассказал о проклятии, погубившем группу.

Как сообщала Politeka, у Юрия Шатунова случилось большое горе.

Также Politeka писала, что Юрия Шатунова экстренно госпитализировали: «по прогнозам врачей, еще неделя».