Дженнифер Энистон и Брэд Питт готовятся к первому совместному путешествию после воссоединения

Об этом пишет тематическое издание GossipCop.

По информации инсайдера, приближенного к звездам Голливуда, сейчас Дженнифер Энистон и Брэд Питт ожидают окончания сезона кинопремий, в том числе и "Оскара".

После этого актеры отправятся в первое совместное путешествие после своего долгожданного воссоединения. Вероятно, пара проведет отпуск на одном из курортов Мексики.

Источник уверяет, что совместное путешествие необходимо звездам, поскольку Дженнифер Энистон и Брэд Питт не знают, как им поступить дальше и нуждаются ли они друг в друге.

По словам инсайдера, некоторые поклонники ошибаются, считая, что Брэд и Дженнифер возобновили "дружбу", поскольку можно ожидать возрождение романа бывших супругов.

Как известно, Дженнифер Энистон и Брэд Питт развелись в 2005 году, когда актер вдруг по уши влюбился в свою коллегу по съемочной площадке — Анджелину Джоли. Дженнифер очень тяжело переживала расставание и предательство. Общаться заново они стали совсем недавно.

Ранее мы рассказывали о том, что Анджелина Джоли раскрыла причину разрыва брака с Брэдом Питтом. Недавно 56-летняя звезда Голливуда получил награду SAG Awards за съемки в фильме «Однажды в...Голливуде».

На сцене Брэд Питт пошутил, что ему было тяжело перевоплотиться в персонажа.

«Давайте будем честны, это был сложный этап моей жизни. Парень, который поднялся так высоко и совсем не ладил со своей женой на протяжении большого отрезка времени», — эмоционально признался актер.

Как оказалось, это заявление очень сильно задело Анджелину Джоли. Актриса пришла в ярость из-за того, что он позволил себе публично высказаться о семейных проблемах.

«Анджелина считает, что сказать о таком на премии — это все равно, что поведать о проблемах в отношениях в комнате, в которой сидят незнакомцы. Ее очень задело такое неуважение», - рассказала в комментарии журналистам подруга актрисы.

Джоли не сомневается, что их брак распался по вине Брэда Питта, ведь он якобы много выпивал и не мог контролировать эмоции.

Напомним, Politeka писала о наиболее ярких образах, в которых актриса Дженнифер Энистон побывала на публике.

Как сообщала Politeka, бывшая жена сделала все, чтобы заполучить Питта обратно: всплыла пикантная правда, "тайно сняла...".

А еще сообщалось, что одна из самых известных голливудских пар встретятся на съемочной площадке: ими будут Брэд Питт и Дженнифер Энистон.