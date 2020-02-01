Украинская певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала фото, которое взбудоражило ее поклонников
Как известно, певица очень часто радует поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм различными постановочными или же домашними снимками и видео, информирует Рoliteka.net.
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Слава Каминская решила отдохнуть вместе с детьми в теплые края, чтобы отдохнуть и набраться сил перед рабочими буднями. Время отдыха, подошло к концу, поэтому совсем недавно она показала не только смену имиджа, но и даже первые кадры с концерта.
В этот раз звезда решила удивить видеороликами, представленными в разделе Стори, показав себя в естественном виде.
Отметим, звезда некоторое время не обновляла ленту социальной сети, однако сегодня решила исправиться и представила сразу несколько роликов, позируя в машине. Во время поездки звезда спрятала под аккуратным головным убором новую прическуи была без макияжа. Можно также услышать, как певица поет любимые композиции.
Однако, поскольку кадры были представлены в разделе Стори, поклонники не смогли их прокомментировать.
До этого также Слава похвасталась не менее милым кадром с детками, но уже на самом отдыхе. Дети выглядели очень счастливыми, обнимаясь с мамой и находясь у той на руках.
«Первый раз на моря заграничные я попала в 20 лет ))) Это были съёмки одного проекта , которые проходили на Сейшелах 😍😍😍😍😍 и это были незабываемые эмоции ❤️ Сказать , что я офигела - ничего не сказать 😂🎄До этого летние каникулы проходили на пляжах Мариуполя , а зимние на пляжах Одессы 😂
Хотя в этом тоже была своя романтика🤣 Но сверстники утверждали , что я не видела жизни 🤣 и рассказывали про пляжи Египта и Турции , манго , бананы, папайю, маракуйю, ананасы ( все , кроме бананов видела только на картинках )😢🥺», – пишет Слава, раскрыв таким образом цель поездки.
Напомним, Каминская оказалась в постели и рассказала о своих ночных шалостях
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