Топ-знаменитостей, которые не стесняются полностью оголятся на камеру

Сегодня звезды шоу-бизнеса обожают удивлять поклонников не только своими зажигательными выступлениями и эпатирующими нарядами, но и обнаженными фотографиями в соцсети. Раньше вверхом неприлия было засветить белье, сейчас же украинские теледивы почти каждый день позируют в одном белье на своих инстаграмных фото и даже иногда делятся фото в стиле ню. Такие фото и собрали мы в этом материале.

Российская певица Наталья Королева эпатировала публику своей стойкой на голове, более того, на фото она стояла вверх ногами полностью голая.

Также Оля Полякова продемонстрировала, как "ходит без трусов" на Мальдивах. Она запостила свое "легендарное" откровенное фото в соцсети инстаграм.

После чего пикантный снимок на отдыхе сделал и ведущий Александр Педан, где повторил скандальную фотографию Поляковой, как она позировала спиной к камере с обнаженными ягодицами. Судя по откровенной фотографии, телеведущий тоже не стесняется показывать свою пятую точку на публику.

Каменских обожает интриговать провокационными фото, особенно, на которых видно ее пикантные части тела. Летом звезда показала обнаженное фото в постели, которое сделал ее муж Потап. В такой позе Настя частично засветила ягодицы.

Исполнительница Даша Астафьева не только радует фанатов своим творчеством, но и регулярными сексуальными фотографиями. Откровенные кадры для певицы это не редкость, поскольку она несколько лет подряд снималась для журнала Playboy. Поэтому обнаженные ягодицы артистки, а также грудь, часто можно увидеть в соцсети.

Напомним, что Даша Астафьева кружит голову поклонников своими откровенными снимками и фотосессиями, которые восхищают поклонников. Они неустанно оставляют комплименты под ее снимками, восхваляя ее красоту и восхищаясь фигурой Астафьевой.

Недавно красавица показала новый образ в эфектном красно-черном наряде, который примеряла в поездке по Исландии. Но в то же самое время, звезда не стесняется показывать снимки на которых предстает без макияжа, в повседневной одежде.

Напомним, Астафьева устроила жаркую прогулку в киевском метро

Как сообщала Politeka, Раздетая Астафьева в блестках показала грудь

Также Politeka писала, что Астафьева едва не совратила мужчину во время танца.