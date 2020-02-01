Голливудский актер Брэд Питт впервые высказался после разговоров в СМИ по поводу их чувственной встречи с Энистон

На днях, в США, штат Техас, состоялся 35-й кинофестиваль Santa Barbara International Film Festival, среди гостей которого был замечен и 56-летний актер. В этот раз он не заигрывал с Дженнифер Энистон, поэтому у него было время пообщаться с журналистами. Тогда 56-летняя звезда Голливуда и дал комментарий относительно своего «воссоединения» с 50-летней экс-женой, пишет NewFormat.

Актер довольно уклончиво ответил на провокационный вопрос.

«Я не знаю, что именно пишет пресса. К счастью, я наивный и планирую дальше оставаться в неведении относительно этого», — признался он.

Также, во время кинофестиваля Питт, который получил почетный приз за личный вклад в кинематограф, в свойственной ему ироничной манере прокомментировал и награду.

«Это означает две вещи: первое — какой же я старый, второе — мне, конечно же, очень приятно», — пошутил Брэд.

Напомним, что Дженнифер Энистон и Брэд Питт готовятся к первому совместному путешествию после воссоединения. По информации инсайдера, приближенного к звездам Голливуда, сейчас Дженнифер Энистон и Брэд Питт ожидают окончания сезона кинопремий, в том числе и "Оскара".

После этого актеры отправятся в первое совместное путешествие после своего долгожданного воссоединения. Вероятно, пара проведет отпуск на одном из курортов Мексики.

Источник уверяет, что совместное путешествие необходимо звездам, поскольку Дженнифер Энистон и Брэд Питт не знают, как им поступить дальше и нуждаются ли они друг в друге.

По словам инсайдера, некоторые поклонники ошибаются, считая, что Брэд и Дженнифер возобновили "дружбу", поскольку можно ожидать возрождение романа бывших супругов.

Напомним, Politeka писала о наиболее ярких образах, в которых актриса Дженнифер Энистон побывала на публике.

Как сообщала Politeka, бывшая жена сделала все, чтобы заполучить Питта обратно: всплыла пикантная правда, "тайно сняла...".

А еще сообщалось, что одна из самых известных голливудских пар встретятся на съемочной площадке: ими будут Брэд Питт и Дженнифер Энистон.