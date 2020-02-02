Дочь королевы шансона Любови Успенской Татьяна Плаксина заявила, что ее мать издевалась над ней

Об этом девушка рассказала в эфире российского ток-шоу

"Звезды сошлись" на одном из телеканалов.

Обратим внимание, что выпуск с Плаксиной выйдет в эфир только вечером 2 февраля, однако на официальном сайте программы был обнародован анонс.

В частности, в анонсе сообается, что: "Единственная дочь обвинила Любовь Успенскую в нападении".

"Она берет и запирает дверь на ключ и начинает меня душить. Мне было, конечно, страшно очень. Но страшнее – это продолжать молчать", - говорит Татьяна.

Отметим, что Татьяна Плаксина единственный ребенок Любови Успенской. Она родилась в четвертом браке певицы.

Ранее мы писали, Любовь Успенская откровенно призналась, что хочет выйти замуж за Филиппа Киркорова Об этом она сама рассказала в интервью журналистам.

Как известно, в 2019 году между звездами пробежала черная кошка и они серьезно поссорились.

Успенская открыла в Москве караоке-клуб, а Фиркоров расценил этот шаг как попытку составить ему конкуренцию, поэтому звезды продолжительное время даже не общались.

В общении с журналистами Любовь Успенская призналась, что они помирились с королем поп-сцены.

Выяснилось, что Филипп Киркоров пошел первым на примирение и подарил королеве шансона шикарное платье, к которому была небольшая записка: «Для меня честь сделать подарок такой легендарной певице».

Подарок очень понравился Успенской и она заявила, что все разногласия с Киркоровым остались в прошлом.

«Мы друзья, может, еще даже и поженимся. А чего тушеваться? Он же любит талантливых. Так что я не против», - добавила Успенская, которая сегодня официально состоит в браке с Александром Плаксиным. Супруг королевы шансона уже несколько лет живет на территории США и с Успенской они практически не видятся.