Дочь королевы шансона Любови Успенской Татьяна Плаксина заявила, что ее мать издевалась над ней
Об этом девушка рассказала в эфире российского ток-шоу
"Звезды сошлись" на одном из телеканалов.
Обратим внимание, что выпуск с Плаксиной выйдет в эфир только вечером 2 февраля, однако на официальном сайте программы был обнародован анонс.
В частности, в анонсе сообается, что: "Единственная дочь обвинила Любовь Успенскую в нападении".
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"Она берет и запирает дверь на ключ и начинает меня душить. Мне было, конечно, страшно очень. Но страшнее – это продолжать молчать", - говорит Татьяна.
Отметим, что Татьяна Плаксина единственный ребенок Любови Успенской. Она родилась в четвертом браке певицы.
Ранее мы писали, Любовь Успенская откровенно призналась, что хочет выйти замуж за Филиппа Киркорова Об этом она сама рассказала в интервью журналистам.
Как известно, в 2019 году между звездами пробежала черная кошка и они серьезно поссорились.
Успенская открыла в Москве караоке-клуб, а Фиркоров расценил этот шаг как попытку составить ему конкуренцию, поэтому звезды продолжительное время даже не общались.
В общении с журналистами Любовь Успенская призналась, что они помирились с королем поп-сцены.
Выяснилось, что Филипп Киркоров пошел первым на примирение и подарил королеве шансона шикарное платье, к которому была небольшая записка: «Для меня честь сделать подарок такой легендарной певице».
Подарок очень понравился Успенской и она заявила, что все разногласия с Киркоровым остались в прошлом.
«Мы друзья, может, еще даже и поженимся. А чего тушеваться? Он же любит талантливых. Так что я не против», - добавила Успенская, которая сегодня официально состоит в браке с Александром Плаксиным. Супруг королевы шансона уже несколько лет живет на территории США и с Успенской они практически не видятся.