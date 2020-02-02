Известная украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева продолжает приятно удивлять поклонников новыми фото и видео, которые выкладывает на своей странице в социальной сети Инстаграм

Как известно, Даша является активным пользователем сети и часто показывает поклонникам множество кадров со своих фотосессий.

Пикантные и часто довольно откровенные снимки вызывают волну эмоций со стороны фанатов, звезда получает множество комментариев в свой адрес, пишет Politeka.

На странице звезды в Инстаграм Даша также любит показывать себя в естественном виде безо всяких украшений. Не забывает певица также показывать личные кадры,сделанные на отдыхе или же репостить фото, на которых она засветилась во врея выступлений.

К слову, в последнее время Дашу все чаще можно заметить на стильных вечерах в роли ведущей. А чтобы поддерживать себя в идеальной форме, звезда не только часто посещает косметолога, но еще и заботится о своей коже сама.

«На протяжении многих лет стандарт стал для меня привычкой: очищение, увлажнение и уход. Человеку, который сутками носит макияж важно, чтобы домашний уход был действенным и качественным. У меня хороший домашний уход. После длительного стиля с короткими волосами этого хватает. Выбираю шампуни и маски для ежедневного использования. Я убеждена, что любой уход за волосами и кожей начинается изнутри», – отмечала ранее в своем интервью Даша.

Так, в этот раз на странице звезды артистка показала себя в одном халате и с патчами на глазах, напоминая о любимом уходе за кожей.

Ранее Даша похвасталась естественным видом, позируя без макияжа из аккуратно собранными волосами. Вся в черном Даша показала яркий кадр, удивив поклонников не только своим мрачным образом с черным пальто, но и компанией. Звезда появилась с коллегой во время прогулки в лесу вместе со своими домашними любимцами - Чичи и Луной.

«Холосые какие🐾», «Даша кажись на фото не хватает ище одного собакена», «brother from another mother😂🖤🖤🖤», «А вы наша, любим вас!!!», «пес суцільне доброоо 💛», «Дашка ты огонь», «Собака-барабака!», «😂он так смеется забавно», «Пёсель глаза потерял 👀», «Три одинаковые улыбки 😊😊😊», «Какой пёсель довольный😍😍💔💔», – пишут пользователи.

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