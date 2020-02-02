Украинская певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала фото, которое взбудоражило ее поклонников

Как известно, певица очень часто радует поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм различными постановочными или же домашними снимками и видео, информирует Рoliteka.net.

Слава Каминская решила отдохнуть вместе с детьми в теплые края, чтобы отдохнуть и набраться сил перед рабочими буднями. Время отдыха, подошло к концу, поэтому совсем недавно она показала не только смену имиджа, но еще и удивила "новой" внешностью на модном вечере.

Звезда решила превратить небольшое интервью, заснятое на видео, в повод для бурных обсуждений среди поклонников. Дело в том, что певица применила во время ролика специальный Инста-фильтр, который полностью изменил ее лицо.

«Аааааа😂класс💪🏻😍👏🏻», «Ну и брови😂», «Не гони 😂😂😂😂👏🏻👏🏻👏🏻🤙🏻», «Брови, рестницы, губы и зубы - весь набор присутствует», «О Боги 🙄», «Это страшно 😨», «В каком месте?», «Ну гарнюня ж😁😁😁», «Нагадали Повалій🙈😆😆», «Когда развод пошёл не на пользу😱», «как круто 😆😘», «Это пи**ец😂😂😂 Только одесситка так могла)))», – написали пользователи.

До этого также Слава похвасталась не менее милым кадром с детками, но уже на самом отдыхе. Дети выглядели очень счастливыми, обнимаясь с мамой и находясь у той на руках.

«Первый раз на моря заграничные я попала в 20 лет ))) Это были съёмки одного проекта , которые проходили на Сейшелах 😍😍😍😍😍 и это были незабываемые эмоции ❤️ Сказать , что я офигела - ничего не сказать 😂🎄До этого летние каникулы проходили на пляжах Мариуполя , а зимние на пляжах Одессы 😂

Хотя в этом тоже была своя романтика🤣 Но сверстники утверждали , что я не видела жизни 🤣 и рассказывали про пляжи Египта и Турции , манго , бананы, папайю, маракуйю, ананасы ( все , кроме бананов видела только на картинках )😢🥺», – пишет Слава, раскрыв таким образом цель поездки.

Напомним, Каминская оказалась в постели и рассказала о своих ночных шалостях

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