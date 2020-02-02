Российская певица украинского происхождения Наташа Королева заинтриговала поклонников новым пикантным фото

Об этом пишет Рoliteka.net, со ссылкой на Инстаграм знаменитости.

На снимке Королева позирует лежа в постели, подперев лицо ладонью. На ней надет легкий халатик, который совершенно не скрывает пышную грудь. Утренний образ она дополнила крупными серьгами.

Вся поза певицы выражает страсть, при этом сама Королева не смотрит в кадр.

«Думи мої думи ,горе мені з вами!», - обратилась артистка на родном языке к своим подписчикам.

Пользователи сети не остались в стороне и забросали свою любимицу комментариями. Кроме восторженный отзывов они посоветовали ей не брать плохое в голову, однако нашлись и такие, кто не узнал певицу на фото.

«Очаровательная зажигалка», «Шикарная 😘💗💝💋💖❤️Умница 💗красавица 💗не перестаю вами восхищаться талантливая❤️ красивая❤️ веселая❤️ добрая ❤️Наташенька вы зэ бэст 😘💗💝💋💖😉❤️любим вас😘💗💋💖❤️», «Наташа ты такая красивая, талантливая и очень мудрая! Желаю тебе от души всего самого лучшего! Пусть все сбудется!😘😘😘😘😘», «КТО ЭТО НА ФОТО ? 🔥🙌😍», «Что за настроение писимистическое , вы Наташа человек праздник все хорошо и спасибо вам за творчество 👏👏», «Не ломай голову, Наташенька, не печалься, все будет хорошо», - пишут люди.

Ранее мы писали о том, что Королева опубликовала фото, которое немало удивило ее поклонников. На снимке красотка предстала с пером павлина в руках, которое закрыло пол ее лица. Яркий макияж с акцентом на глаза, неброская помада на губах, которая подчеркнула пухлые губы, дополнили образ. На лице певицы - ни одной морщинки, что вызвало пересуды.

Пользователи сети заподозрили использование фотошопа, а также предположили злоупотребление «уколами красоты» и услугами пластических хирургов.

Напомним, Наташа Королева жестко поплатилась за любовь к Путину: «Фу, как вы…», скандальные подробности.

Как сообщала Politeka, Тарзан изменился до неузнаваемости, Наташа Королева не сдержалась: «отвратное зрелище».

Как сообщала Politeka, раздетый муж Наташи Королевой поразил пикантным фото: "каждой бы такого деда".