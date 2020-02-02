Известная украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева продолжает приятно удивлять поклонников новыми фото и видео, которые выкладывает на своей странице в социальной сети Инстаграм
Как известно, Даша является активным пользователем сети и часто показывает поклонникам множество кадров со своих фотосессий.
Пикантные и часто довольно откровенные снимки вызывают волну эмоций со стороны фанатов, звезда получает множество комментариев в свой адрес, пишет Politeka.
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Не секрет, что Даша является не только певицей, но и актрисой, а также пробуется в роли ведущей и модели. Выходит это у нее весьма успешно, ведь каждая фотосессия Даши вызывает неизменный бурный восторг среди поклонников. На странице звезды в Инстаграм в разделе Стори она показала один из таких кадров.
К слову, в последнее время Дашу все чаще можно заметить на стильных вечерах в роли ведущей. В этот раз в разделе Стори артистка похвасталась новым пикантным нарядом вместе с девушками, с которыми выступала но последнем концерте.
Даша принимала участие в специальном мероприятии, причем в весьма откровенном стиле. Даша появилась в блестящем черном комбинезоне, подчеркнувшем ее изящные формы.
Также Даша Астафьева без стыда показал идеальные формы в наряде из сетки. снимок девушка опубликовала в Instagram.
Обратим внимание, что на опубликованном снимке Астафьева позирует абсолютно без белья. Вместо того на ней колготки в сетку и курточка. Дополнить образ девушка решила эффектными серьгами и очками. Поскольку Астафьева разместила снимок в Stories, украинцы не смогли задать ей какие-либо вопросы.
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