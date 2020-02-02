Даша появилась на публике в полупрозрачном костюме с блестками

Известная украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева продолжает приятно удивлять поклонников новыми фото и видео, которые выкладывает на своей странице в социальной сети Инстаграм

Как известно, Даша является активным пользователем сети и часто показывает поклонникам множество кадров со своих фотосессий.

Пикантные и часто довольно откровенные снимки вызывают волну эмоций со стороны фанатов, звезда получает множество комментариев в свой адрес, пишет Politeka.

Не секрет, что Даша является не только певицей, но и актрисой, а также пробуется в роли ведущей и модели. Выходит это у нее весьма успешно, ведь каждая фотосессия Даши вызывает неизменный бурный восторг среди поклонников. На странице звезды в Инстаграм в разделе Стори она показала один из таких кадров.

К слову, в последнее время Дашу все чаще можно заметить на стильных вечерах в роли ведущей. В этот раз в разделе Стори артистка похвасталась новым пикантным нарядом вместе с девушками, с которыми выступала но последнем концерте.

Даша принимала участие в специальном мероприятии, причем в весьма откровенном стиле. Даша появилась в блестящем черном комбинезоне, подчеркнувшем ее изящные формы.

Также Даша Астафьева без стыда показал идеальные формы в наряде из сетки. снимок девушка опубликовала в Instagram.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Астафьева позирует абсолютно без белья. Вместо того на ней колготки в сетку и курточка. Дополнить образ девушка решила эффектными серьгами и очками. Поскольку Астафьева разместила снимок в Stories, украинцы не смогли задать ей какие-либо вопросы.

Напомним, Астафьева устроила жаркую прогулку в киевском метро

Как сообщала Politeka, Раздетая Астафьева в блестках показала грудь

Также Politeka писала, что Астафьева едва не совратила мужчину во время танца