Украинский певец Владимир Дантес рассказал, как радует свою жену Надежду Дорофееву

Об этом артист написал на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. По словам Дантеса, в начале отношений они с Надей оставляли друг другу рисунки с письмами на небольшие праздники, а также покупали что-то экзотическое.

«Готовили праздничный ужин с чем-то непозволительно экзотическим...например, манго. Я помню те дни, когда поужинать в ресторане - было невероятно дорого. И один раз в месяц (это обычно было 5е число) мы себе это позволяли. Так было классно видеть друг друга счастливыми, так как это было что-то невероятное.. недосягаемое..», - вспоминает Дантес.

По его словам, им удалось сохранить эти чувства и продолжать радоваться подаркам друг друга, хоть они и стали более дорогими. Певец рассказал, что Надя часто дарит ему подарки, на которые ему всегда жалко денег. А он делает Наде подарки, с которыми она потом долгое время не может расстаться.

«Я рад, что у нас получилось и получается радоваться на каждом этапе нашей жизни. Радоваться абсолютно разным вещам. И заставляет нас работать все упорнее», - подвел итог артист.

В комментариях фолловеры пары отметили, что совместные фото пары просто восхитительны и на них всегда приятно смотреть.

«Господи, вы так милые, "Какие красивые", «У вас лучший профиль из всех звезд. Такой искренний», «Обожаю читать твои посты», «Вы стали очень похожими на друг друга», «Восхищаюсь вами», «Обожаю вас! Вы самая милая пара на земле!!!», «Классный пост. Побольше бы таких. Ну сравнение что было и что стало», - пишут поклонники пары.

Добавим, что Надежда Дорофеева и Владимир Дантес поженились в 2015 году. Они начали встречаться, когда Дантес был на пике популярности. Позже он выпал из шоу-биза на некоторое время, а его жена стала супер-звездой. Отметим, что в 2019 году Дантес решил вернуться на сцену.

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