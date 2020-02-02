Российская актриса Кристина Асмус, которая является супругой известного комика Гарика Харламова, показала фото с отдыха

На снимке Кристина красовалась в мини-мобиле на Мальдивах. Об это пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости в Instagram.

На новом опубликованном кадре актриса, помимо прочего - засветила свои стройные ножки фигуру в облегающем наряде - наявно продемонстрировала, насколько она исхудала. Поклонники буквально штиурмуют Кристину в комментариях под фото, дескать, "тебя вообще кормят?".

Сама же артистка свой пост ознаменовала подписью о счастливых случайностях, точнее, приятных неожиданностях:

«Стою я, значит, в очереди на паспортный контроль и вижу... Людей, которых мне радостней всего было бы встретить в Шереметьево - Олега Евгеньевича Меньшикова и его жену Настю…».

Также поклонники активно нахваливали привлекательную артистку за ее оптимизм, "роскошную улыбку" и умеренность в выбранном для отдыха наряде.

Напомним, ранее мы писали о том, что Асмус попала в больницу. После продолжительного скандала, видимо, организм российской артистки начал сдавать.

Так на новом опубликованном фото актриса предстала перед публикой в пиджаке с глубоким декольте и ярким макияжем, но сразу же отметила для подписчиков, что фото не из режима реального времени:

«Ни это фото, ни несколько моих последних постов не очень имеют отношение к тому, что у меня сейчас на самом деле происходит ‍♀️ Я лежу в больнице. Уже неделю. Какая-то острая бактериальная инфекция…», - пишет Асмус.

Артистка отметила, что она в ужасном состоянии сейчас и круглосуточно находится под капельницами с несбиваемой температурой.

Поклонники артистку, поддержали. Пишут, чтобы та держалась и выздоравливала поскорее.

Напомним, молодая жена Харламова показала фото из ванной: «Это точно повод к разводу».

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Также Politeka писала, что знаменитую певицу заметили в жарких объятиях известного россиянина.