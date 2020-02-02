Ведущая проекта «Топ-модель по-украински» Алла Костромичева опубликовала личный кадр

Артистка очень удивила своим внешним видом на видео и попыталась сказать о переживаниях своего персонажа. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram модели.

Так на новом опубликованном Аллой видео, она показала актерскую миниатюру, где говорила о крупных деньгах, предательстве и о том, как легко можно уничтожить человека - его личность и мечты, а также о том, что со всей этой "грязью" - не надо мириться. При этом, переспрашивая своего собеседника за кадром, ясно ли ему все, что сказала героиня.

На видео Алла блистала в футболке с ярким принтом, ее длинные волосы были собраны в хвост. Артистка эффектно распереживалась на камеру, вникнув, вероятно, в свой образ до конца погрузившись, так сказать, в него. Она заплакала, голос ее дрожал, позднее - перешла на повышенный тон, и после того, как перекликнулась со своим собеседником - развернулась и ушла прочь от камер.

Видео очень многим понравилось, хоть были и такие, которые откровенно признались, что не поняли ничего из увиденного и услышанного. Остальные же, нахваливали Аллу и ее актерские способности.

Как сообщалось ранее, украинская модель Алла Костромичева - ведущая телепроекта "Топ-модель по-украински" - опубликовала откровенное фото.

«Мои мысли тихие, спокойные и сосредоточенные. Я доверяю своей интуиции и люблю себя. Я и есть творческая энергия и я разрешаю ей течь», - пишет Алла под фото, где она запечатлена раздетой и, практически, вверх ногами.

Так на новом опубликованном фото знаменитость позирует в открытом раздельном купальнике на пляже – у самой линии моря. На фоне красочного, вероятно, заката Костромичева держится на руках и все свое тело подняла вверх – такая поза на занятиях йогой считается чуть ли не высшим пилотажем.

Поклонники стройной модели пишут массу комплиментов в комментариях под кадром с отдыха – в частности о том, насколько Алла целеустремленный человек с должной выдержкой, раз смогла так поработать над своими телом и сознанием.

Напомним, ведущая "Топ-модель по-украински" засветила идеальное тело в горячей позе.

Как сообщала Politeka, ведущая "Топ-модель по-украински" заставила краснеть горячими формами.

Также Politeka писала, что ведущая «Топ-модель по-украински» без стеснения позировала топлес.