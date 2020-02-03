Популярная украинская исполнительница Тина Кароль показала все то, чем ее щедро наградила природа

Певица Тина Кароль блистала на премьерном в этом году теле-шоу "Голос країни. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикацию артистки в Instagram.

Тина Кароль позировала в судейском кресле проекта и вид у нее был, стоит отметить, просто потрясающий. Поклонники уже успели назвать свою любимицу в комментариях "богиней", "красавицей", "роскошной женщиной" и "обворожительной" дамой.

Так на новом, опубликованном знаменитостью кадре, она красуется в облегающем бельевом варианте платья, текстура ткани которого всячески выблескивала - вероятно, это была кожа-лак, или усыпанное мини-паетками полотно. Но не на это обратили внимание фолловеры артистки - им приглянулось внушительное декольте певицы, которое выгодно подчеркнуло все преимущества женственной фигуры Кароль.

На снимке поп-дива украиского шоу-биза игриво улыбается, на ее лице излюбленный ею же вариант мейка - алая помада на устах, бледноватый тон, выведенные стрелки на веках, волосы артистка предпочла уложить классической волной.

Напомним также, сладкоголосая Тина Кароль, которая в своей жизни пережила немало потрясений и личных трагедий, не всегда была стройной, но, все же смогла прийти в свою идеальную форму. Артистка, рост которой 1 метр 68 см – если верить данным в сети – сейчас выглядит миниатюрной стройной блондинкой, но в юности Таня Либерман (настоящее имя исполнительницы) была «щекастенькой» и полноватой девушкой.

Напомним и о том, что ранее Тина Кароль дала интервью в спецшоу "Слава+" прямо перед собственным днем рождения, которое будет 25 января. На кадрах видно, как Тина позировала с изящным макияжем на лице и в черном мини-платье.

Отметим, что несколькими днями ранее певица попала в скандал из-за своего выступления. Посреди концерта Тины Кароль зрители начали выходить из зала из-за ее русскоязычных песен.

Напомним также, про то, что певица призналась, как они вместе с 11-летним сыном Вениамином пережили самые страшные моменты в жизни. Тина Кароль поделилась своими переживаниями в интервью "СЛАВА +". В 2013 году Тина потеряла мужа, продюсера Евгения Огира, а ее сын – отца. На 33-м году жизни Огир умер из-за рака желудка. Тина призналась, что маленький сын помнит папу, хотя и был в то время еще совсем малышом.

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