Точный диагноз все еще не раскрыт

Появились новые подробности ухода с большой сцены популярной певицы МакSим

Как передает 360tv, об этом сообщила продюсер российской звезды Маргарита Соколова.

По ее словам, певице МакSим может понадобиться один год на восстановление после госпитализации.

Соколова также призналась поклонникам, что после фатального ДТП певица страдает от головных болей и бессоницы.

"Сейчас у неё появились осложнения — головные боли, она не может спать нормально, болят ноги. Поэтому она легла в больницу на обследование и лечении", - подчеркнула она в комментарии журналистам, но точный диагноз называть отказалась.

Как утверждает Маргарита Соколова, певица МакSим была госпитализирована планово.

Она также добавила, на этой мере настояли лечащие врачи из-за состояния артистки. По больнице МакSим передвигается самостоятельно.

Вероятно, на восстановление популярной певице МакSим может понадобиться от шести месяцев до одного года, после чего она может вернуться на большую сцену.

Ранее мы сообщали о том, что популярная певица MaкSим напугала фанатов внешним видом. После выступления МакSим в Татарстане в сети появились немало критических комментариев. Артистка, как уверяют присутствовавшие на концерте, очень изменилась.

За тот вечер певица несколько раз переодевалась, чтобы продемонстрировать свои наряды. Однако ей не удалось скрыть от фанатов то, что она изрядно поправилась.

По мнению зрителей, певице было крайне трудно исполнять некоторые композиции. «Она пела, будто ей не хватало воздуха», — утверждают очевидцы.

Представитель МакSим Маргарита Соколова опровергла, что концерт в Казани был провальным.

Также мы сообщали о том, что певица МакSим скоро выйдет замуж. Звезда призналась, что ее возлюбленный сделал ей долгожданное предложение и вскоре у них будет свадьба.

Марина Максимова крайне мало говорит о личной жизни, но в этот раз она не могла умолчать радостную новость.

В своем личном Instagram звезда продемонстрировала дорогостоящее помолвочное кольцо на безымянном пальце правой руки.

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Как сообщала Politeka, певица МакSим потеряла память после страшного ДТП

Также Politeka писала, что певица МакSим выходит замуж, фанаты в слезах.