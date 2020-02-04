Победительница "Танців з зірками 2019", актриса Ксения Мишина предстала перед поклонниками в нежном образе

Красотка разместила черно-белое фото в своем Инстаграм несколько часов назад, пишет Politeka.net. На снимке Ксения позирует в безрукавке с большим воротом, брюках и сапогах.

Наряд прекрасно подошел красотке, фото вышло очень уютным.

Мишина стоит у окна, приподняв ножку. Она смотрит вдаль и широко улыбается.

Длинные волнистые волосы артистки упали ниже плеч. Позади Ксении практически ничего невозможно рассмотреть, разве что второе окно.

"Прекрасной недели, милые 🎈", - подписала красивое фото звезда.

За непродолжительное время пост собрал более 8000 лайков и много комментариев.

"Я думаю Ксюша ,многих успокоила,она ведь не в черном😍и вам успешной недели🙂", "Спасибо. А Вам хочу пожелать, всегда иметь хорошего настроения 😊"," Благодарю! Взаимно", "Солнечная🌞🌞🌞🌞", "Пасиба Вам Тоже 🙌🙌🙌", "красивая, хорошей недели ❤️", "взаимно, Ксюша💖💖", "На Одри Хепберн похожи", "аааа, господи, вы такая очаровательная 😍🍒 просто мой идеал красоты 🧡🌠 и вам прекрасной недели🌸💞", "Ксюша, а Вы в Москве бываете?", "Вауу, Вам идет такой стиль🌸", "Спасибо!!!И вам классной и удачной недели,суперового настроения❤️❤️❤️Фотка как всегда класс", "Вы волшебная😇😇😇🌹🌹🌹", "Красавица ❤❤", - написали пользователи сети.

Напомним, Ксения Мишина опубликовала фотографии с сыном, Платоном.

Актриса позировала в плаще и коротком платье. Яркий салатовй пояс на плаще подчеркнул тонкую талию звезды. А длина наряда позволила рассмотреть стройные ножки Мишиной.

Платон позировал в салатовой толстовке и черных джинсах, показывая сердечко.

В посте Ксения рассказала, что учит сына интуиции, вере и дружбе с самим собой.

Ранее мы писали, что Ксения Мишина уже во второй раз прокомментировала слухи о романе с другим участником шоу "Танцы со звездами", телеведущим Владимиром Остапчуком. Звезда утверждает, что слухи о любовных отношениях - это выдумка.

Оба лишь смеются над данной неправдивой информацией.

Напомним, победительницу «Танцев со звездами» спустили с лестницы

А еще Politeka писала, что звезда "Крепостной" Ксения Мишина выставила напоказ роскошное декольте

Также Politeka сообщала, что победительница «Танцев со звездами» Мишина выдала правду об отношениях с Остапчуком.