Дочь королевы шансона Любови Успенской Татьяна Плаксина призналась, что в один момент стала "овощем"

Об этом пишет Стархит.

Как известно, вчера на росТВ вышел анонс скандального эфира «Звезды сошлись», в котором участвовала наследница Успенской.

Но как оказалось, почти все заявления Татьяна Плаксина делала под давлением.

Любовь Успенская обвинила светских журналистов в обмане и заявила, что они воспользовались психическим состоянием ее дочери, взяв ее попросту в заложники.

"Они обещали мне, что сделают крутую программу, расскажут про мое творчество, я прочитаю стихи, спою песню! Не ожидала, что там пойдут нападки со всех сторон! У меня не было возможности ни с кем связаться, не было сим-карты. Они хотели побольше грязи, давить на чувства, на больные места...", - возмущается Плаксина, цитируя свои слова в эфире шоу "Звезды сошлись".

В шоковом состоянии пребывает и сама Любовь Успенская, которая отбросила все обвинения в издевательствах над дочерью.

"Я шокирована... Меня просто обливают грязью, а мою дочь выставляют посмешищем и бомжихой! Эта девочка всегда была и есть для меня человеком тонким, чувствительным, талантливым... А на экране я увидела... не свою дочь. Никогда бы не подумала, что она может такое говорить", - возмущается королева шансона.

При этом певица не скрывает, что у нее была ссора с дочерью. Плаксина от расстройств даже ушла из дома. А ночью не вернулась, и в это время у Любови Успенской и екнуло сердце. Она поняла, что с девушкой что-то не так.

"Это было 27-го числа, а 28-го вечером я узнала, что она в лапах этих зверей... Они наобещали ей всего вплоть до проведения очередной операции. Ты попадаешь к ним в клетку, а потом они рвут тебя на части. Я жила в этом аду три дня. Они отобрали у нее телефоны, удерживали ее в гостиницах, прятали. Она была как будто под гипнозом, говорила жуткие вещи, что я ее душила, запирала на ключ, грозилась отправить в психушку. Этого не было! Я никогда в жизни не сделала бы такого. Она самое святое, что есть в моей жизни!", - добавила Успенская.

Адвокат легенды шансона заявил, что у Татьяны Плаксиной медики диагностировали хронический шизофреноподобный психоз.

"По сути она не отдает отчета своим действиям", - подчеркнул эксперт.

В самом шоу Татьяна Плаксина заявила, что мать против ее воли насильно ее лечила сперва в психологической клинике в Испании, а затем в наркологической в Таиланде.

«Сначала я лежала в психологической клинике в Испании. Потом меня заманили в Таиланд в наркологическую клинику. Врач сказал еще в Испании моей маме: «Ваша дочь здорова. Эти вам нужна помощь», — призналась дочь Успенской в эфире.

Она также заявила, что в клинике в Таиланде у нее отобрали телефоны и она не могли никому позвонить.

«Я была абсолютно чиста. А еще до этого поместили в Сербии в психушку. Закололи лекарствами успокоительными. У меня месячные остановились. Я была как овощ. Не могла с кровати встать», — говорилось в анонсе программы, который был показан на росТВ.

Напомним, что Успенская взорвала жаркими кадрами: "Разврат уже надоел".

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