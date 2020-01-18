Российская певица Любовь Успенская, которую с некоторых пор прозвали любовницей Филиппа Киркорова, опубликовала новое скандальное видео

Звезда разместила кадры, на которых якобы снят выпуск передачи "Прямой эфир" Андрея Малахова, пишет Рoliteka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

На кадрах можно заметить певицу Глюкозу, артистов Стаса Пьеху и Тимура Батрутдинов, указанного Андрея Малахова и других звезд российского шоу-бизнеса.

В видео присуствуют откровенные сцены с обнаженными девушками, а также занятия любовью.

В конце появляется Любовь Успенская с канистрой бензина.

"Дорогие друзья! Я давно обещала порадовать вас чем-то интересным и особенным❤️🔥 Хочу поделиться с вами тизером моего нового клипа, который совсем скоро вы сможете увидеть ☄️☄️☄️", - написала Успенская.

За 16 часов пост артистки собрал почти 60 тысяч лайков и много комментариев.

"Ого как что-то будет вкусное 🔥☝️💪🏿💫❤️", " Бомба, жду", "Я думала, что Малахов опять офигел! Но клип-это что то! Вы просто огонь! Восхищена!", "Какая-то дичайшая ржака 🤪🤪👍😆топ❤️", "Сапоги , уже просто изжили своё !!! Нужно поменять образ !!!", "Скажите горячооооо🔥🔥🔥 горячоооо🔥🔥🔥", "Спали их всех на хрен", "Как-то не клеится, Вы и эта грязь... 👎", "Этот разврат на телевидении уже надоел, и это называется богема. 😳😠", "Хоть один человек нашёлся, который здраво мыслит. Спасибо Вам! Это действительно ужасно", "Надеюсь, после этого закроют Малахова и его контору!", "Это пышка, пушка, вышка!!⚡️🌪🔥", "Боже, какой ужас 😁😅я уж то подумал, что это очередной выпуск Андрея 😂", "Бред какой-то", "Все больше и больше скатываетесь в пошлость. Жаль!", "Круто🦾🦾🦾", - написали пользователи сети.

Напомним, Любовь Успенская на днях сообщила, что не против выйти замуж за 52-летнего певца Филиппа Киркоров. Певица открыла свой бар-караоке, составив артисту конкуренцию, после этого оба рассорились.

Позже Киркоров захотел помириться и подарил Успенской платье с милой запиской. Сердце Любови оттаяло и она призналась, что оба "может еще и поженятся".

Напомним, Киркоров напугал кардинальной сменой имиджа, таким его еще не видели: "Фантомас разбушевался".

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