View this post on Instagram

Дорогие друзья! Я давно обещала порадовать вас чем-то интересным и особенным❤️🔥 Хочу поделиться с вами тизером моего нового клипа, который совсем скоро вы сможете увидеть ☄️☄️☄️ Это огромная работа в которой приняли участие @glukozamusic @timurbatrutdinov @nastya_slava @yana_koshkina_official @muzika_tamara @malakhov007 @wolfieha @helen_yes1 @gan_13_ и ещё много талантливых и прекрасных людей❤️ ⠀ Видеопродакшн @karma_media_film Режиссёр, сценарист - Артём Сотник @artemsotnik Продюсер и главная роль Ольга Котова - @olya.kotova.kot Оператор-постановщик - Кирилл Довгалевский - @kdovgalevsky Креативный продюсер Станислав Курт @kurtphay Второй режиссёр Карина Галдина @riri.gldn Художник-постановщик Василий Соболев-Архангельский @v.archangelsky Сценарист - Владимир Прямухин @volchok_84 ⠀ В ролях: @miraofficialru @yulia_rybakova_ ⠀ Это будет огонь🔥❤️ ⠀ #премьера #клип #успенская #топ #интересное