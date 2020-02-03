Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева продолжает удивлять яркими и позитивными образами, показывая снимки в Инстаграм

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда опубликовала кадры, на которых она позирует в привычном для себя пикантном виде, пишет Politeka.

Как известно, недавно Надя вернулась со своего отпуска, который провела со своим супругом Владимиром Дантесом. По возвращению с отпуска звезда уже успела удивить новой сменой имиджа.

Дело в том, что певица постригла волосы и перекрасила их в более глубокий и насыщенный цвет. Тем временем поклонники на фан-аккаунте звезды решили поделиться, а также выбрать лучшие кадры с Надей, сделанные во время отдыха.

На представленном кадре певица позировала в милом салатовом купальнике, причем во время того как делала "планку". Как известно, даже во время отдыха певица занимается собой и поддерживает фигуру в форме.

Отметим, ранее на том фан-аккаунте появилась серия кадров из стильной фотосессии, на котой Надя показала себя в изящном бирюзовом наряде рядом с Позитивом в костюме. В подписи можно заметить надпись «Исключительно для шипперов пары».

К слову, поклонники довольно часто бурно реагируют на жаркие кадры коллег. Многие годы работы вместе лишь укрепили желание фанатов видеть Надю и Алексея в качестве пары. Однако, звезды уже давно обзавелись семьями и счастливо дружат между собой.

Некоторое время назад Надя пояснила, что они с Позитивом слишком разные личности и понадобилось четыре года, чтобы привыкнуть к особенностям каждого.

"Когда мы начинали проект, думали только о карьере. У каждого из нас были отношения, а в-третьих, мы совершенно разные с Позитивом. Сейчас, конечно, мы уже научились мириться со всеми штуками друг друга, но тогда... Нам понадобилось года 4, чтобы смириться с нашими особенностями, полюбить друг друга как партнеров", – поделилась Надя Дорофеева.

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