На "Голос країни-10" пришел друг юности Тины Кароль

Звездные тренеры начали набирать свои команды, в частности Тина Кароль и Дан Балан. Последние, по мнению многих, испытывают друг другу более, чем симпатию и на премьерном эфире Голоса в 2020 году – Дан Балан эти слухи подтвердил. Об этом пишет Politeka.net.

Так в рамках отбора – слепых прослушиваний - на сцену вышел певец Евгений Анишко. Ранее он выступал в группе "4 короля", также запомнился дуэтом с Лаймой Вайкуле и Тина Кароль с ним прекрасно знакома. Как оказалось, в студенческие годы Таня Либерман и Анишко жили в общежитии и были хорошими друзьями:

«Мы вместе начинали. Мы вместе в общежитии пили чаи, делились хлебом, за бутербродами друг к другу ходили, на конкурсы ездили», - сказала Тина Кароль. Дан Балан, который стоял рядом с исполнительницей и будто бы даже приревновал ее к старому знакомому – морщился, смотрел на нее якобы с подозрением и даже начал легко пощупывать за талию, а после – поцеловал в голову.

Стоит отметить, что Анишко спел громкий латино-американский хит на кастинге и развернул к себе кресло именно Дана Балана. А во время своего выступления, Евгений довел Дана до того, что тот просто не смог сдержаться и начал, вскочив с ногами на свое кресло, зажигательно танцевать.

Комментаторы под опубликованным видео пишут разное, в частности – о том, что «Каменских много» на украинском ТВ, что Анастасия очень старается себя показать и как-то выделиться среди звездных судей, а также о том, что Кароль и Балан явно «не ровно дышат в сторону друг друга»:

«Каменских спела несколько песен на испанском , и уже все испанские песни прям " ее тема" лол»

«Dan Balan:можно я еще чуть чуть полюубуюсь тобой? Тина:ну давай)) Ору с этого)))»

«Тина - "Не души меня! “. На этом моменте меня порвало 😂Как Дан умудряется душить женщину не заметно? 😅»

«Дан ищет малейший повод пощупатьТину и это факт☝😉»

«Танец Дана = конвульсии+фехтование и море очарования)))ахах»

Напомним также, Тина Кароль блистала на премьерном в этом году теле-шоу "Голос країни.

Тина Кароль позировала в судейском кресле проекта и вид у нее был, стоит отметить, просто потрясающий. Поклонники уже успели назвать свою любимицу в комментариях "богиней", "красавицей", "роскошной женщиной" и "обворожительной" дамой.

Так на новом, опубликованном знаменитостью кадре, она красуется в облегающем бельевом варианте платья, текстура ткани которого всячески выблескивала - вероятно, это была кожа-лак, или усыпанное мини-паетками полотно. Но не на это обратили внимание фолловеры артистки - им приглянулось внушительное декольте певицы, которое выгодно подчеркнуло все преимущества женственной фигуры Кароль.

На снимке поп-дива украиского шоу-биза игриво улыбается, на ее лице излюбленный ею же вариант мейка - алая помада на устах, бледноватый тон, выведенные стрелки на веках, волосы артистка предпочла уложить классической волной.

Напомним, Кароль взорвала сеть откровенным видом

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