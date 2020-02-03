Известная украинская исполнительница и участница дуэта «Время и Стекло» Надя Дорофеева засветила идеальные формы в дерзком мини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram певицы.

«Вчера в теплой Одессе был фестиваль Лиги смеха с обновленным составом жюри, если вы понимаете, о чем я…скоро…», - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Дорфеева позирует в дерзком мини и элегантной курточке, приоткрыв которую, выставила напоказ роскошное тело. На это обратили внимание и ее поклонники.

«вау», «как всегда – хороша», «ты же не любишь розовый. Хм…», «красотка. Посто бомба», «Красотка», - пишут они.

Как сообщалось ранее, солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева продолжает удивлять яркими и позитивными образами, показывая снимки в Инстаграм.

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда опубликовала кадры, на которых она позирует в привычном для себя пикантном виде.

Как известно, недавно Надя вернулась со своего отпуска, который провела со своим супругом Владимиром Дантесом. По возвращению с отпуска звезда уже успела удивить новой сменой имиджа.

Дело в том, что певица постригла волосы и перекрасила их в более глубокий и насыщенный цвет. Тем временем поклонники на фан-аккаунте звезды решили поделиться, а также выбрать лучшие кадры с Надей, сделанные во время отдыха.

На представленном кадре певица позировала в милом салатовом купальнике, причем во время того как делала "планку". Как известно, даже во время отдыха певица занимается собой и поддерживает фигуру в форме.

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