Появились новые подробности болезни певицы МакSим, которая ушла с большой сцены

Об этом пишут Womanhit.

Как известно, пару дней назад в Instagram менеджер певицы сообщила, что МакSим уходит с большой сцены по состоянию здоровья.

В 2019 году российская звезда угодила в ДТП, поэтому медики рекомендовали ей временно приостановить какие-либо выступления.

Экстрасенс и таролог Марианна Абравитова прокомментировала состояние поп-исполнительницы и рассказала, когда она может вернуться на сцену с концертами.

"Да, действительно, проблема со здоровьем есть. Не могу сказать, что алкоголь является причиной ее болезни. Скорее всего, он иногда появляется как средство снять напряжение и отвлечься от ситуации. Что касается ее здоровья, то все решаемо, просто необходимо этим заниматься и тщательно следить за ситуацией", – отметила она в комментарии журналистам.

Абравитова также попыталась предположить, почему российской звезде МакSим в данный момент нелегко.

"Карты говорят о том, что сейчас она переживает сложный период, но это на данный момент. Тут и семейные неурядицы, и здоровье – моральное и физическое истощение. Все эти факторы навалились на нее и просто перекрыли дыхание", - утверждает ясновидящая.

Ранее мы рассказывали о том, что популярную российскую певицу МакSим госпитализировали в больницу. Как рассказала ее продюсер, российская звезда МакSим покидает большую сцену из-за проблем со здоровьем.

Она также добавила, что из-за решения звезды все запланированные концерты будут отменены, и попросила поклонников с пониманием отнестись к этому.

«В качестве небольшого утешения добавлю, что релиз обещанного нового трека МакSим «Преданным» обязательно состоится, и вы услышите его в ближайшее время», — резюмировала менеджер певицы МакSим в своем Instagram.

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